Титул Интернационального чемпиона WBO будет стоять на кону боя Поветкин — Руденко
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. На кону боя между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Андреем Руденко будет стоять титул Интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе. Об этом сообщили ТАСС в
пресс-службе WBO.
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«WBO подтверждает, что на кону будет стоять титул Интернационального чемпиона. Этот вопрос согласован», — сообщили в
Поединок между Поветкиным и Руденко пройдет 1 июля в Москве. Ранее ТАСС сообщал, что боксеры сдадут
Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) и Международная боксерская федерация (IBF) исключили Поветкина из своих рейтингов, а WBO заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в
До этого у Поветкина сорвался поединок с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония.
В активе россиянина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение. На счету Руденко 31 победа (19 — нокаутом) и два поражения.
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