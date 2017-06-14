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https://sport.mail.ru/news/boxing/30071426/
14 июня 2017, 14:53 | Бокс | Vesti.kz

Бросивший вызов Головкину в костюме Бората не сомневается в победе Сондерса над GGG

Ирландский боксер Гарри О́Салливан (25−2, 17 КО) в интервью WorldBoxingNews сделал прогноз на возможный бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО).

В следующем бою ирландец хочет встретиться с бывшим соперником казахстанца. Увеличить
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В 2016 и 2017 году Головкин и Сондерс вели переговоры об объединительном поединке, но в обоих случаях не смогли придти к согласию. Казахстанцу, который владеет титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO, до звания абсолютного чемпиона среднего веса не хватает только пояса WBO, принадлежащего британцу.

В мае 2016 года О́Салливан бросал вызов Головкину, вместе с командой нарядившись в костюм Бората из одноименной комедии. В июне 2013 году ирландец единогласным решением судей проиграл Сондерсу.

«Я очень сильно уважаю Билли Джо. Во время боя он доставил мне немало проблем. Я был дезориентирован, но все удары его были честными. Я действительно уважаю его. Бой с ним был неудачным для меня. На мой взгляд, он лучший средневес мира. Если ему дадут GGG, он побьет его», — заявил О́Салливан.

В следующем поединке О́Салливан хочет встретиться с британцем Мартином Мюрреем (35−4−1, 16 КО), который в феврале 2015 года нокаутом в одиннадцаом раунде проиграл Головкину.

«Один бой, который я бы хотел? С Мартиной Мюрреем. Он настоящий джентльмен. Я много раз проводил спарринги с ним. Это была бы равная битва. Но я не верю, что этот бой состоится, потому что Мартин в одном поражении от завершения карьеры. Поэтому я не думаю, что он бы согласился на поединок со мной.

Давайте подождем и посмотрим, что будет после моего боя в сентябре. Если боя с Мюррем не случится, мне было бы интересно встретится с Мигелем Котто. У моего менеджера хорошие отношения с Golden Boy Promotions, так что это один из боев, которые можно сделать, — заявил О́Салливан.

Отметим, что в следующем бою Головкина 17 сентября в Лас-Вегасе встретится с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО). В этом же месяце поединок планирует провести и Сондерс. Его июльский бой с Автандилом Хурцидзе (33−2−2, 24 КО) был отменен из-за ареста грузина, которого власти США подозревают в связях с русско-грузинской мафией.

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