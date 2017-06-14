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14 июня 2017, 14:52 | Бокс | Р-Спорт

Погранслужба: Представителям Федерации бокса РФ запретили въезд на Украину на 3 года

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что запретила въезд на Украину сроком на три года девяти представителям Федерации бокса РФ из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.

Ранее руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева сообщила агентству «Р-Спорт», что часть делегации РФ по боксу не впустили на Украину на чемпионат Европы.

«Во время пограничного контроля и проведения проверки пограничники установили, что девять российских граждан нарушили порядок въезда на временно оккупированную территорию АР Крым. Именно поэтому было принято решение о их непропуске на территорию Украины, им запрещен въезд сроком на три года. Среди них непосредственные участники соревнования, тренеры, представитель по работе с медиа, болельщики», — написал пресс-секретарь погранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook в среду.

Он также отметил, что среди тех, кого не пустили на Украину, и два журналиста российского телеканала Life. «Все они будут возвращены в обратном направлении», — сообщил Слободян.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
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