Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕ

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Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также пресс-секретаря федерации Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.

«У нас были гарантийные письма от Украины и AIBA, от европейской ассоциации. Мы отправили делегацию с уверенностью, что все будет хорошо. Списки были проверены, нам сказали, что все нормально», — сказал Кремлев.