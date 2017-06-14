Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕ
МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Федерация бокса России ранее получила гарантийное письмо от Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) и организаторов чемпионата Европы, в частности касающиеся участия в турнире боксера Георгия Кушиташвили. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
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Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также
«У нас были гарантийные письма от Украины и AIBA, от европейской ассоциации. Мы отправили делегацию с уверенностью, что все будет хорошо. Списки были проверены, нам сказали, что все нормально», — сказал Кремлев.
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