Сможет ли «Канело» причинить боль Геннадию Головкину?

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«Насколько сильно бьет Альварес? Сможет ли он причинить боль Головкину? Самая большая критика, что я слышал о «Канело», то, что у него не самый лучший удар, чтоб причинить урон Головкину в предстоящем бою. Причина такого утверждения в том, что в последнее время «Канело» не смог остановить ни Мигеля Котто, ни Чавеса-младшего, так что у него нет шансов против GGG.

Давайте рассмотрим это утверждение. Котто проиграл два раза: первый — Антонио Маргарито, второй — Мэнни Пакьяо. Они не смогли его нокаутировать, но нанесли травму и бои были остановлены. А «Канело» множество раз попал своими ударами в Котто, но он выдержал. Люди решили, что у «Канело» не достаточно сильный удар. Ведь Котто удары Маргарито и Пакьяо не выдержал, зато устоял перед Альваресом. Но в данном случае Котто спасла прекрасная работа ногами. Так же можно сказать и про бой с Чавесом. Еще раз подчеркиваем, что «Канело» контрпанчер.

«Канело» не так известен своими напористыми боями, как GGG. Головкин хорош в ударах по корпусу. Возможно у «Канело» не самые сильные удары, но у него тяжелый вес. И это его преимущество.

Тем не менее, мы вполне можем ошибаться и результат может быть самым неожиданным, — отметил автор ролика.

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Известный американский тренер Фрэдди Роуч заявил, что Головкин нокаутирует «Канело». Сам казахстанец считает, что его соперник набрался опыта, однако заметного прогресса у мексиканца он не заметил.