Сможет ли «Канело» причинить боль Геннадию Головкину?
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YouTube-канале Boxing Debate Arena появился ролик, в котором авторы попытались узнать имеет ли мексиканец Сауль «Канело» Альварес достаточную силу удара, чтобы причинить боль чемпиону мира по версиям WBA (Super) IBО IBF WBC в среднем весе Геннадию Головкину в предстоящем сентябрьском бою, передает корреспондент Vesti.kz.
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«Насколько сильно бьет Альварес? Сможет ли он причинить боль Головкину? Самая большая критика, что я слышал о «Канело», то, что у него не самый лучший удар, чтоб причинить урон Головкину в предстоящем бою. Причина такого утверждения в том, что в последнее время «Канело» не смог остановить ни Мигеля Котто, ни
Давайте рассмотрим это утверждение. Котто проиграл два раза: первый — Антонио Маргарито, второй — Мэнни Пакьяо. Они не смогли его нокаутировать, но нанесли травму и бои были остановлены. А «Канело» множество раз попал своими ударами в Котто, но он выдержал. Люди решили, что у «Канело» не достаточно сильный удар. Ведь Котто удары Маргарито и Пакьяо не выдержал, зато устоял перед Альваресом. Но в данном случае Котто спасла прекрасная работа ногами. Так же можно сказать и про бой с Чавесом. Еще раз подчеркиваем, что «Канело» контрпанчер.
«Канело» не так известен своими напористыми боями, как GGG. Головкин хорош в ударах по корпусу. Возможно у «Канело» не самые сильные удары, но у него тяжелый вес. И это его преимущество.
Тем не менее, мы вполне можем ошибаться и результат может быть самым неожиданным, — отметил автор ролика.
Известный американский тренер Фрэдди Роуч заявил, что Головкин нокаутирует «Канело». Сам казахстанец считает, что его соперник набрался опыта, однако заметного прогресса у мексиканца он не заметил.
Бой между Головкиным и «Канело» состоится 16 сентября в
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