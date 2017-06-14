Гаджимагомедов заменит Кушиташвили, которого не пустили на ЧЕ по боксу на Украине
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Боксер сборной России Муслим Гаджимагомедов заменит на чемпионате Европы в Харькове Георгия Кушиташвили, которому ранее было отказано во въезде на Украину, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.
В среду стало известно, что направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Кушиташвили (весовая категория до 81 кг),
«Сейчас мы оформляем замену на Гаджимагомедова и в срочном порядке отправляем (его) туда самолетом. А вообще это произвол, “понравился” или “не понравился”… По такому принципу и отправляли. Федерация бокса Украины ничего толком объяснить не может, сейчас связываемся с МИДом. Пусть хотя бы дадут объяснения», — сказал Кремлев по телефону.
Чемпионат Европы по боксу стартует 16 июня и является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
Федерация бокса России 9 июня получила от президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли устные гарантии безопасности национальной команды во время проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин на Украине.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter