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https://sport.mail.ru/news/boxing/30070730/
14 июня 2017, 13:56 | Бокс | Р-Спорт

Гаджимагомедов заменит Кушиташвили, которого не пустили на ЧЕ по боксу на Украине

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Боксер сборной России Муслим Гаджимагомедов заменит на чемпионате Европы в Харькове Георгия Кушиташвили, которому ранее было отказано во въезде на Украину, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

В среду стало известно, что направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины. Позже руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева сообщила «Р-Спорт», что все задержанные будут депортированы из Украины.

«Сейчас мы оформляем замену на Гаджимагомедова и в срочном порядке отправляем (его) туда самолетом. А вообще это произвол, “понравился” или “не понравился”… По такому принципу и отправляли. Федерация бокса Украины ничего толком объяснить не может, сейчас связываемся с МИДом. Пусть хотя бы дадут объяснения», — сказал Кремлев по телефону.

Чемпионат Европы по боксу стартует 16 июня и является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Федерация бокса России 9 июня получила от президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли устные гарантии безопасности национальной команды во время проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин на Украине.
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14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят в 10 весовых категориях на чемпионате Европы-2017, соревновательная часть которого стартует 16 июня в украинском Харькове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации бокса (БФБ).
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