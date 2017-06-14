Сборная России за исключением боксера Кушиташвили прибыла в Харьков для участия в ЧЕ

Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.

Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера.

«Делегация прибыла в Харьков», — сообщил собеседник агентства.

Кушиташвили должен был выступать в весовой категории до 81 кг. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Кушиташвили заменит Муслим Гаджимагомедов.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.