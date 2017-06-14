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https://sport.mail.ru/news/boxing/30070723/
14 июня 2017, 14:45 | Бокс | ТАСС

Сборная России за исключением боксера Кушиташвили прибыла в Харьков для участия в ЧЕ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российская делегация за исключением не допущенного на территорию Украины боксера Георгия Кушиташвили, прибыла в Харьков для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Федерации бокса России.

Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков.

Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера.

«Делегация прибыла в Харьков», — сообщил собеседник агентства.

Кушиташвили должен был выступать в весовой категории до 81 кг. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что Кушиташвили заменит Муслим Гаджимагомедов.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
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Десять белорусских боксеров выступят на чемпионате Европы в Харькове

Десять белорусских боксеров выступят на чемпионате Европы в Харькове

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят в 10 весовых категориях на чемпионате Европы-2017, соревновательная часть которого стартует 16 июня в украинском Харькове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации бокса (БФБ).
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