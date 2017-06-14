Десять белорусских боксеров выступят на чемпионате Европы в Харькове

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Белорусская команда выступит в сильнейшем составе. В турнире примут участие молодой боксер Евгений Кармильчик (49 кг), Сергей Лобан (52 кг), серебряный призер первых Европейских игр в Баку, участник Олимпийских игр-2016 Дмитрий Асанов (56 кг), серебряный призер чемпионата Европы-2013 Вазген Сафарьянц (60 кг), Максим Вислоух (64 кг), титулованный боксер Павел Костромин (69 кг), один из лидеров белорусской команды Виталий Бондаренко (75 кг), участник Олимпийских игр-2016 Михаил Долголевец (81 кг), чемпион международного турнира «Странджа-2017» Владислав Смягликов (91 кг) и Александр Калеев (свыше 91). В БФБ отметили, что чемпионат Европы по боксу станет одним из первых серьезных международных стартов за последние полгода для Дмитрия Асанова, который из-за травм был вынужден временно прервать соревновательную деятельность. Все это время он тренировался и готовился к континентальному первенству.

Согласно последним заявкам, за медали чемпионата Европы поспорят более 200 атлетов из 40 стран. Также на континентальном старте будут разыграны лицензии на чемпионат мира по боксу, который пройдет этой осенью в Гамбурге.

На прошлом чемпионате Европы по боксу в 2015 году в болгарском Самокове сборная Беларуси заняла 10-е общекомандное место. Единственную серебряную медаль завоевал Павел Костромин (69 кг), проиграв в финальной схватке литовскому спортсмену.