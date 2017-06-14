Участника ЧЕ по боксу Кушиташвили и других задержанных россиян депортируют из Украины

В среду стало известно, что направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины.

«Всех задержанных членов делегации, включая боксера Георгия Кушиташвили, двух тренеров, пресс-секретаря Федерации бокса России Владу Романову, болельщиков и журналистов депортируют из Украины, — сказала по телефону Токмогашева. — Об этом сообщает Влада Романова. Их довезут до границы с Россией и отправят назад».