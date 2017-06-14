Участника ЧЕ по боксу Кушиташвили и других задержанных россиян депортируют из Украины
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Все задержанные на границе с Украиной члены российской делегации, направлявшейся на чемпионат Европы по боксу в Харькове, в том числе боксер Георгий Кушиташвили, будут депортированы из Украины, сообщила агентству «Р-Спорт» руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева.
В среду стало известно, что направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Кушиташвили (весовая категория до 81 кг),
«Всех задержанных членов делегации, включая боксера Георгия Кушиташвили, двух тренеров,
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter