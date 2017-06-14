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https://sport.mail.ru/news/boxing/30070274/
14 июня 2017, 13:51 | Бокс | Р-Спорт

Участника ЧЕ по боксу Кушиташвили и других задержанных россиян депортируют из Украины

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Все задержанные на границе с Украиной члены российской делегации, направлявшейся на чемпионат Европы по боксу в Харькове, в том числе боксер Георгий Кушиташвили, будут депортированы из Украины, сообщила агентству «Р-Спорт» руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева.

В среду стало известно, что направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины.

«Всех задержанных членов делегации, включая боксера Георгия Кушиташвили, двух тренеров, пресс-секретаря Федерации бокса России Владу Романову, болельщиков и журналистов депортируют из Украины, — сказала по телефону Токмогашева. — Об этом сообщает Влада Романова. Их довезут до границы с Россией и отправят назад».
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Десять белорусских боксеров выступят на чемпионате Европы в Харькове

Десять белорусских боксеров выступят на чемпионате Европы в Харькове

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят в 10 весовых категориях на чемпионате Европы-2017, соревновательная часть которого стартует 16 июня в украинском Харькове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации бокса (БФБ).
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