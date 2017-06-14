Какие весовые категории в мужском боксе сократят на Олимпиаде-2020?
Олимпийский чемпион и
экс-тренер сборной Казахстана Ермахан Ибраимов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал, какие весовые категории могут убрать из программы Олимпиады-2020 в мужском боксе.
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Один из самых титулованных и известных боксеров Казахстана выигрывал медали в категории, которой уже нет — до 71-го килограмма. Ибраимов брал «золото» и «бронзу» на Играх.
— Ермахан Сагиевич, Вы выступали, когда весовых категорий на Олимпиаде было 12…
— Я застал тот период, когда категорий было 12. Застал и 11 весовых категорий. Потом их уже 10 стало. Сейчас их вообще восемь будет. Насколько я знаю, хотят убрать категорию до 49 килограммов… А это вес, где всегда побеждают азиатские страны. Они, скорее всего, будут спорить с этим….
— Уберут категорию до 49 килограммов. А еще какую весовую категорию?
— Первый тяжелый вес,
— До 91 килограмма?
— Да. Будет категория до 85 килограммов. Еще, до 75 килограммов, и свыше 85.
— Получается, свыше 91 килограмма тоже не будет. Их совместят.
— Да, 85 килограммов и тяжелее, это супертяжелый вес.
— А ниже 75 килограммов? Тоже будут изменения?
— Они так и останутся.
— То есть, самый маленький будет до 52 килограммов?
— Да.
Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) планирует сократить количество весовых категории в мужском боксе на Играх-2020. На последней летней Олимпиаде казахстанские боксеры выиграли четыре медали: «золото» принес Данияр Елеусинов (до 69 килограммов), серебряными медалистами стали Василий Левит (до 91 килограмма) и Адильбек Ниязымбетов (до 81 килограмма), а Иван Дычко (свыше 91 килограмма) стал бронзовым призером Игр.
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