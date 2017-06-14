В среду стало известно, что направлявшихся на чемпионат Европы в Харьков Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе российской федерации бокса Владу Романову и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины.

«Это очень плохо. Я считаю, что просто неправильно не пускать боксера на такое крупное соревнование, как чемпионат Европы. Тем более что, насколько я знаю, он нигде не был, в том числе в Крыму. Георгий — гражданин России, и для меня это просто нонсенс. Это просто ужасно. Кушиташвили — один из претендентов на золотую медаль, и, видимо, его хотят убрать. Поэтому такое и происходит. Вопрос замены боксера должно решить руководство Федерации бокса России. Время еще есть, сегодня ведь только день приезда», — сказал Лебзяк.

Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня и является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.