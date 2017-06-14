Лебзяк: Кушиташвили — один из претендентов на золото ЧЕ, видимо, его хотят убрать
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Российский боксер Георгий Кушиташвили, которого не пустили на Украину, где пройдет чемпионат Европы, является одним из претендентов на золотую медаль турнира, видимо, его хотят убрать, вопрос замены должно решить руководство Федерации бокса России (ФБР), заявил агентству «Р-Спорт» экс-главный тренер мужской сборной России олимпийский чемпион Александр Лебзяк.
В среду стало известно, что направлявшихся на чемпионат Европы в Харьков Кушиташвили (весовая категория до 81 кг),
«Это очень плохо. Я считаю, что просто неправильно не пускать боксера на такое крупное соревнование, как чемпионат Европы. Тем более что, насколько я знаю, он нигде не был, в том числе в Крыму. Георгий — гражданин России, и для меня это просто нонсенс. Это просто ужасно. Кушиташвили — один из претендентов на золотую медаль, и, видимо, его хотят убрать. Поэтому такое и происходит. Вопрос замены боксера должно решить руководство Федерации бокса России. Время еще есть, сегодня ведь только день приезда», — сказал Лебзяк.
Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня и является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
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