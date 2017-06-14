Российского боксера Кушиташвили и часть делегации РФ не пустили на территорию Украины

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Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня.

«Сегодня на пограничном пункте при въезде на Украину не пустили представителей России — боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе федерации Владу Романову, несколько болельщиков, которые ехали в составе делегации, и двух журналистов “Лайф Ньюс”. Все произошло без объяснения причин задержания, задают только вопросы — в частности, у пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму», — заявила «Р-Спорт» Токмогашева.

«Сейчас руководство федерации разбирается в ситуации, поскольку ранее Федерацией бокса Украины были даны полные гарантии по нахождению на территории страны и безопасности. Все остальные спортсмены и тренеры пропущены на территорию Украины», — добавила Токмогашева.

Чемпионат Европы по боксу является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Ранее Федерация бокса России получила от президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли устные гарантии безопасности национальной команды во время проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин на Украине.