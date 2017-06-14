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14 июня 2017, 13:29 | Бокс | Р-Спорт

Российского боксера Кушиташвили и часть делегации РФ не пустили на территорию Украины

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт. Направлявшимся в Харьков на чемпионат Европы российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины, сообщила агентству «Р-Спорт» руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Направлявшимся в Харьков на чемпионат Европы российскому боксеру Георгию Кушиташвили <nobr>пресс-атташе</nobr> Федерации бокса России (ФБР) <span class=error>Владе</span> <span class=error>Романовой</span> двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины сообщила агентству Р-Спорт руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева. Увеличить
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Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня.

«Сегодня на пограничном пункте при въезде на Украину не пустили представителей России — боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг), пресс-атташе федерации Владу Романову, несколько болельщиков, которые ехали в составе делегации, и двух журналистов “Лайф Ньюс”. Все произошло без объяснения причин задержания, задают только вопросы — в частности, у пресс-атташе спросили, на каком основании она несколько лет назад была в Крыму», — заявила «Р-Спорт» Токмогашева.

«Сейчас руководство федерации разбирается в ситуации, поскольку ранее Федерацией бокса Украины были даны полные гарантии по нахождению на территории страны и безопасности. Все остальные спортсмены и тренеры пропущены на территорию Украины», — добавила Токмогашева.

Чемпионат Европы по боксу является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.

Ранее Федерация бокса России получила от президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли устные гарантии безопасности национальной команды во время проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин на Украине.
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Десять белорусских боксеров выступят на чемпионате Европы в Харькове

Десять белорусских боксеров выступят на чемпионате Европы в Харькове

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские атлеты выступят в 10 весовых категориях на чемпионате Европы-2017, соревновательная часть которого стартует 16 июня в украинском Харькове, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской федерации бокса (БФБ).
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