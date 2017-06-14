Российского боксера Кушиташвили и часть делегации РФ не пустили на территорию Украины
МОСКВА, 14 июн —
Р-Спорт. Направлявшимся в Харьков на чемпионат Европы российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины, сообщила агентству «Р-Спорт» руководитель департамента по работе со СМИ и связям с общественностью ФБР Наталия Токмогашева.
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Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня.
«Сегодня на пограничном пункте при въезде на Украину не пустили представителей России — боксера Георгия Кушиташвили (весовая категория до 81 кг),
«Сейчас руководство федерации разбирается в ситуации, поскольку ранее Федерацией бокса Украины были даны полные гарантии по нахождению на территории страны и безопасности. Все остальные спортсмены и тренеры пропущены на территорию Украины», — добавила Токмогашева.
Чемпионат Европы по боксу является отборочным к чемпионату мира-2017, который пройдет в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.
Ранее Федерация бокса России получила от президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли устные гарантии безопасности национальной команды во время проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин на Украине.
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