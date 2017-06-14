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https://sport.mail.ru/news/boxing/30069809/
14 июня 2017, 13:21 | Бокс | Р-Спорт

Кремлев: Украинцы создают ажиотаж, чтобы боксеры РФ начали переживать перед ЧЕ

МОСКВА, 14 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Украинская сторона специально создает ажиотаж, чтобы российские боксеры начали переживать перед чемпионатом Европы, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что направлявшимся в Харьков на чемпионат Европы российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины. Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня.

«Сейчас разбираемся. Пока ничего официально не говорят. Я думаю, специально создают такую проблему, ажиотаж, чтобы у нас команда начала переживать. Хотя вся команда в гостинице, не пустили только Кушиташвили, двух тренеров, болельщиков. Хотим понять, в чем причина. Сейчас связывались с AIBA, ведь они нам давали гарантии, что все будет хорошо, а уже пошли проблемы. Ждем реакцию AIBA и Федерации бокса Украины, которая тоже говорила, что все будет хорошо», — сказал Кремлев по телефону.
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