Кремлев: Украинцы создают ажиотаж, чтобы боксеры РФ начали переживать перед ЧЕ

Ранее стало известно, что направлявшимся в Харьков на чемпионат Европы российскому боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России (ФБР) Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам в составе делегации было отказано во въезде на территорию Украины. Чемпионат Европы по боксу в Харькове стартует 16 июня.

«Сейчас разбираемся. Пока ничего официально не говорят. Я думаю, специально создают такую проблему, ажиотаж, чтобы у нас команда начала переживать. Хотя вся команда в гостинице, не пустили только Кушиташвили, двух тренеров, болельщиков. Хотим понять, в чем причина. Сейчас связывались с AIBA, ведь они нам давали гарантии, что все будет хорошо, а уже пошли проблемы. Ждем реакцию AIBA и Федерации бокса Украины, которая тоже говорила, что все будет хорошо», — сказал Кремлев по телефону.