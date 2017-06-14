«Команда Уорда заплатит за все»

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Чемпион мира по боксу в категории до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF Андре Уорд и Сергей Ковалев прибыли в гостиничный развлекательный комплекс Mandalay Bay, где в ближайшую субботу состоится их второй поединок. Напомним, первый бой американца и россиянина прошел здесь же в Лас-Вегасе, но на другой площадке — T-Mobile Arena. 19 ноября 2016 года Ковалев выглядел чуть лучше, во втором раунде отправил соперника в нокдаун, но смазал концовку. Это дало судьям основание зафиксировать минимальное преимущество Уорда: 114−113 на всех трех карточках.

Ковалев, его представители и подавляющее большинство экспертов по всему миру не согласились с судейским решением.

Российский боксер чувствовал себя «ограбленным» и настаивал на реванше, хотя и не очень верил в его возможность.

Тем не менее, сторона американца, просчитав риски, дала «добро» на повторное свидание. На предварявших бой мероприятиях Ковалев неоднократно высказывался об Уорде в нетолерантной манере, обвинял противника в трусости и обещал разбить ему лицо. Тот до поры был сдержан в высказываниях, но под конец все же не выдержал, пару раз смачно ответив. Хотя некие этические рамки все же не перешел ни один, ни второй.

«Хорошо, что Уорд верит в себя прямо сейчас, утверждает, что имеет ключ против меня, хотя такого ключа у него на самом деле нет, — рассудил Ковалев в ходе очередного сеанса общения с журналистами. — В первом бою он выиграл два раунда, но это был пустой Ковалев. Прекрасно помню, что был похож на тяжелый мешок, будто впервые пришел в боксерский зал лишь месяцем раньше.

Во имя успеха я должен подойти к поединку в хорошей форме, получить разнообразные эмоции и мотивацию.

Я не просто хочу вернуть себе чемпионские пояса и поблагодарить фанатов за поддержку. Я намерен сказать «спасибо» своим ненавистникам: они стимулируют меня продолжать выступления. Хочу обратиться к команде Уорда — они сказали про меня и моих соратников много мусора. Теперь они заплатят за все. Я обещаю.

По словам Кэти Дувы, главы промоутерской компании Main Event, курирующей дела Ковалева, в контракте не предусмотрен пункт о третьей встрече.

«Я с нетерпением жду возможности устранить любые сомнения насчет исхода первого боя, — подчеркнул Уорд. — Этот момент меня волнует. Многие считают, что я выиграл в ноябре, но Ковалев в итоге получил то, что просил.

После реванша мы не желаем слышать никаких оправданий. Собираемся смести все вопросы со стола и навсегда закрыть дверь.

В боксе у меня минимум ошибок. Вне зависимости от того, претендент я или чемпион, на меня всегда оказывается давление. Но это нормально, и мы вместе с командой научились с этим справляться. Это бизнес, поэтому я должен сделать то же самое, что и в первый раз.

Уорд отметил негативное отношение к попытке своих менеджеров развивать заезженную линию российско-американского противостояния на модели фильма «Рокки 4». Если верить боксеру, он старается максимально дистанцироваться от политики и конкретно от властей США.

«Много рассуждают о правой руке Ковалева, его ударе, — напомнил Уорд. — Но если вы посмотрите вторую часть первого поединка, он почти не пускал в дело эту свою угрозу. Тактически я собираюсь начать реванш более успешно.

Уверен, что и он внес какие-то коррективы, способен преподнести сюрприз — но я готов. Я сделал все, что обязан был сделать.

Когда вы приготовили все, что вам нужно и расставили все флажки — настало время браться за работу. Я собираюсь веселиться и наслаждаться тем, что я делаю. 17 июня обречено доставить мне истинное удовольствие.

Подготовка Ковалева действительно отличалась от тренировочного лагеря перед парой предыдущих боев. Так, Сергей уволил тренера по силовой подготовке, чьей работой остался очень недоволен.

По мнению спортсмена, в преддверии первой встречи с Уордом он очень много бегал, занимался трижды в день и в итоге перетренировался. Теперь «физику» Ковалеву ставит российский специалист, ранее сотрудничавший с биатлонистами.

«У меня теперь меньше тренировок, стараюсь сохранить энергию, — рассказал претендент. — На заключительном этапе подготовки я ни разу не провел в спарринге десять раундов. Лишь восемь однажды. Конечно, чувствую усталость, но в целом ощущаю себя гораздо лучше, чем в процессе подготовки к ноябрьскому поединку».

Судить бой доверено американцам Гленну Фельдману, Стиву Вайсфельду и Дейву Моретти.

Соответствующий выбор сделала Атлетическая комиссия штата Невада. Первые двое уже работали на поединках Ковалева (один и четыре раза), но в каждом случае наш соотечественник побеждал досрочно. В ринге схватку обслужит 60-летний рефери Тони Уикс. Он еще никогда не сталкивался с этими боксерами.

Налицо полная замена персонажей, которые плохо обошлись с россиянином прошлой осенью. Что характерно, Дува осталась довольна назначенной бригадой. На ее взгляд, в первом поединке судьи пошли на поводу у публики, сейчас же на фоне широкого резонанса специалисты будут всячески стараться избегать ошибок.