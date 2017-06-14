Фрэдди Роуч: Головкин нокаутирует «Канело»

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По его мнению, GGG в этом противостоянии — однозначный фаворит.

«Я считаю, что «Канело» становится куда лучшим бойцом, чем о нем думают люди. Он и GGG — это будет не просто прогулка. Это хороший бой. Я думаю, что GGG является лучшим pound-for-pound боксером на сегодняшний день. Это будет конкурентный бой. Головкин нокаутирует «Канело», — цитирует Роуча Boxingscene.com.