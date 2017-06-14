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https://sport.mail.ru/news/boxing/30068822/
14 июня 2017, 14:00 | Бокс | Vesti.kz

Фрэдди Роуч: Головкин нокаутирует «Канело»

Известный американский тренер Фрэдди Роуч сделал прогноз на предстоящий бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

Известный американский тренер считает GGG лучшим боксером Р4Р. Увеличить
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По его мнению, GGG в этом противостоянии — однозначный фаворит.

«Я считаю, что «Канело» становится куда лучшим бойцом, чем о нем думают люди. Он и GGG — это будет не просто прогулка. Это хороший бой. Я думаю, что GGG является лучшим pound-for-pound боксером на сегодняшний день. Это будет конкурентный бой. Головкин нокаутирует «Канело», — цитирует Роуча Boxingscene.com.

Напомним, вечер бокса Головкин — «Канело» пройдет на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.

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