Фрэдди Роуч: Головкин нокаутирует «Канело»
Известный американский тренер Фрэдди Роуч сделал прогноз на предстоящий бой между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).
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По его мнению, GGG в этом противостоянии — однозначный фаворит.
«Я считаю, что «Канело» становится куда лучшим бойцом, чем о нем думают люди. Он и GGG — это будет не просто прогулка. Это хороший бой. Я думаю, что GGG является лучшим
Напомним, вечер бокса Головкин — «Канело» пройдет на 20-тысячной
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