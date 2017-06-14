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14 июня 2017, 12:51 | Бокс | ТАСС

Британский боксер Фьюри хочет провести бой с россиянином Поветкиным

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри хочет провести бой с экс-обладателем титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянином Александром Поветкиным. Об этом Фьюри сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

<em>МОСКВА 14 июня. /ТАСС/.</em> Бывший чемпион мира по трем престижным версиям в <span class=error>супертяжелом</span> весе британец <span class=error>Тайсон</span> <span class=error>Фьюри</span> хочет провести бой с <nobr>экс-обладателем</nobr> титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянином Александром <span class=error>Поветкиным</span>. Об этом <span class=error>Фьюри</span> сообщил на своей странице в социальной сети Instagram. Увеличить
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Ранее чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBA британец Энтони Джошуа заявил, что Фьюри стоит на первом месте в списке его желаемых соперников. Фьюри записал ответное видеобращение, которое выложил в Instagram. В нем он назвал нескольких боксеров, с которыми хотел бы встретиться на ринге, в том числе и с Поветкиным.

«Джошуа, ты должен сразиться со мной, так как я все еще “линейный чемпион” (боксер, победивший чемпиона, а не выигравший вакантный пояс после того, как организация лишила титула его действующего обладателя. — Прим. ТАСС). Я был вне бокса почти два года, но не верю, что ты сможешь победить меня, я хочу вернуться и посмотреть, насколько я хорош даже после такого перерыва. Мой бой против Джошуа — самый большой и громкий поединок в боксе, но есть много других испытаний, которые мотивируют меня. Я хочу драться с американцем Деонтеем Уайлдером, Джошуа, новозеландцем Джозефом Паркером, даже с Поветкиным», — поделился мыслями Фьюри.

Ранее сообщалось, что Фьюри встретится с Джошуа в апреле 2018 года в Лондоне, но перед этим должен провести хотя бы два боя, чтобы поединок за титул чемпиона мира был официально подтвержден. Первым должен был стать бой 8 июля в Лондоне. Но как стало известно в мае, Фьюри может пропустить минимум шесть месяцев из-за того, что Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) перенесло на октябрь слушания по делу о положительном допинг-тесте на стероиды.

Всемирный боксерский совет (WBC) и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. До этого у Поветкина сорвался бой с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. 1 июля в Москве Поветкин проведет бой с украинцем Андреем Руденко.

В ноябре 2015 года в 12-раундовом бою в Германии Фьюри выиграл у Владимира Кличко по очкам единогласным решением судей и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. Позднее британец был лишен титула IBF из-за отказа проводить обязательную защиту, а затем двух остальных поясов из-за проблем со здоровьем. Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге — 25 побед (18 нокаутом). В активе Поветкина 31 победа (23 — нокаутом) и одно поражение.
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