Британский боксер Фьюри хочет провести бой с россиянином Поветкиным

Ранее чемпион мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и WBA британец Энтони Джошуа заявил, что Фьюри стоит на первом месте в списке его желаемых соперников. Фьюри записал ответное видеобращение, которое выложил в Instagram. В нем он назвал нескольких боксеров, с которыми хотел бы встретиться на ринге, в том числе и с Поветкиным.

«Джошуа, ты должен сразиться со мной, так как я все еще “линейный чемпион” (боксер, победивший чемпиона, а не выигравший вакантный пояс после того, как организация лишила титула его действующего обладателя. — Прим. ТАСС). Я был вне бокса почти два года, но не верю, что ты сможешь победить меня, я хочу вернуться и посмотреть, насколько я хорош даже после такого перерыва. Мой бой против Джошуа — самый большой и громкий поединок в боксе, но есть много других испытаний, которые мотивируют меня. Я хочу драться с американцем Деонтеем Уайлдером, Джошуа, новозеландцем Джозефом Паркером, даже с Поветкиным», — поделился мыслями Фьюри.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BVSOslbD9a-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Addressing the AJ call out, U need to fight me cuz ATM I'm still lineal champ! Been out of boxing nearly 2 years so that should make it fair on the others. I really don't believe that AJ can lace my boots up, I want to come back & see how good I am even with the time out. Me vs AJ is the biggest fight in boxing without a doubt! If this fight isn't made it will be like Lennox Lewis & riduc bowe. Now there is new challenges I can motivate my self again. Wilder & Aj & Parker even povetkin theses are the fights I want. Let's make this happen. Let's make boxing great again.???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Tyson Fury (@gypsyking101) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-13T15:30:16+00:00">Июн 13 2017 в 8:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее сообщалось, что Фьюри встретится с Джошуа в апреле 2018 года в Лондоне, но перед этим должен провести хотя бы два боя, чтобы поединок за титул чемпиона мира был официально подтвержден. Первым должен был стать бой 8 июля в Лондоне. Но как стало известно в мае, Фьюри может пропустить минимум шесть месяцев из-за того, что Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD) перенесло на октябрь слушания по делу о положительном допинг-тесте на стероиды.

Всемирный боксерский совет (WBC) и IBF исключили Поветкина из своих рейтингов, а Всемирная боксерская организация (WBO) заявила об отказе возвращать спортсмена в свой рейтинг после обнаружения в допинг-пробе россиянина запрещенного вещества остарина. Проба была взята 6 декабря 2016 года перед боем в Екатеринбурге за звание «временного» чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном. До этого у Поветкина сорвался бой с американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. 1 июля в Москве Поветкин проведет бой с украинцем Андреем Руденко.