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https://sport.mail.ru/news/boxing/30067339/
14 июня 2017, 11:01 | Бокс | Vesti.kz

Непобежденный американец: Я хочу заставить GGG или «Канело» драться со мной

Непобежденный американский боксер-профессионал Луис Ариас (17−0, 8 КО) рассчитывает, что его встреча с россиянином Арифом Магомедовым (18−1, 11 КО) в андеркарте поединка Ковалев — Уорд принесет ему большие бои и победителя противостояния Головкин — Альварес.

Луис Ариас считает своим трамплином андеркат боя Ковалев — Уорд. Увеличить
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«Главным для меня станет бой с победителем поединка GGG — “Канело”. После ближайшего боя (с Магомедовым — прим. ред.) я ворвусь в десятку, затем поднимусь на седьмое место, на четвертое, и так далее. К концу этого года или началу следующего я стану главным претендентом. И будет большой с победителем Головкин — “Канело”. И это то, чего я хочу. Я хочу заставить GGG или “Канело” драться со мной», — цитирует Ариаса Boxingscene.com.

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Я хочу заставить GGG или "Канело" драться со мной - непобежденный американец