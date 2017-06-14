Непобежденный американец: Я хочу заставить GGG или «Канело» драться со мной

«Главным для меня станет бой с победителем поединка GGG — “Канело”. После ближайшего боя (с Магомедовым — прим. ред.) я ворвусь в десятку, затем поднимусь на седьмое место, на четвертое, и так далее. К концу этого года или началу следующего я стану главным претендентом. И будет большой с победителем Головкин — “Канело”. И это то, чего я хочу. Я хочу заставить GGG или “Канело” драться со мной», — цитирует Ариаса Boxingscene.com.