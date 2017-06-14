Ковалёв: Каждый раз, когда вижу лицо Уорда, хочу разбить его

17 июня в Лас-Вегасе этим боксёрам предстоит провести матч-реванш.

«Когда я вижу его лицо, то хочу ударить его. Я получу эту возможность 17 июня, и я очень счастлив получить возможность разбить его лицо. Мне не нравится этот парень и его команда, он и его команда — лжецы. Он сказал, что дал мне матч-реванш в подарок болельщикам бокса. Не нужно лгать. Он должен был дать мне реванш по контракту либо же уйти на пенсию. Jay-Z (владелец промоутерской компании, ведущей дела Уорда. — Прим. “Чемпионата”) заплатит ему $ 7 млн. Конечно же, он даст реванш.



Я вообще не уважаю его команду, потому что, в моих глазах, они ублюдки. Я вижу, что никто не хочет с ними работать», — цитирует Ковалёва BoxingScene.