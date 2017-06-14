Ковалёв: Каждый раз, когда вижу лицо Уорда, хочу разбить его
Российский боксёр Сергей Ковалёв заявил, что испытывает крайнюю степень антипатии к чемпиону мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уорду и его команде.
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17 июня в
«Когда я вижу его лицо, то хочу ударить его. Я получу эту возможность 17 июня, и я очень счастлив получить возможность разбить его лицо. Мне не нравится этот парень и его команда, он и его команда — лжецы. Он сказал, что дал мне
Я вообще не уважаю его команду, потому что, в моих глазах, они ублюдки. Я вижу, что никто не хочет с ними работать», — цитирует Ковалёва BoxingScene.
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