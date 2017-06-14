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14 июня 2017, 11:00 | Бокс | Vesti.kz

Казахстанский боксер Аманкул выбран лучшим боксером полуфинала WSB

19-летний казахстанский боксер Абильхан Аманкул, выступающий во Всемирной серии бокса в составе команды «Астана Арланс», выбран лучшим боксером полуфинала WSB, передает корреспондент Vesti.kz.

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Молодой казахстанец набрал 65 процентов голосов. Его ближайший преследователь, 27-летний олимпийский чемпион Хулио Де Ла Крус, выступающий за команду «Куба Домадорес», выбран 26-ю процентами проголосовавших. Девять процентов набрал боксер клуба «Коломбиа Хероикос» — доминиканец Леонел Де Лос Сантос Нуньес.

Добавим, двукратные чемпионы Всемирной серии бокса «Астана Арланс» и «Куба Домадорес» встретятся в финале турнира. Ориентировочно решающие матчи пройдут в конце июня — в начале июля. Команды прежде уже встречались в финале состязания, и выиграли то противостояние казахстанские боксеры.

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