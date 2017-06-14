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14 июня 2017, 10:58 | Бокс | Vesti.kz

Как автограф Головкина может помочь введенному в кому после тяжелого нокаута американскому боксеру

В социальных сетях продолжается сбор пожертвований на лечение 25-летнего американского боксера Даниэля Франко, который в результате нокаута получил кровоизлияние в мозг, сообщают Vesti.kz.

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Сейчас боксер находится в искусственной коме. Еще до операции было собрано и направлено на лечение Франко около 13 тысяч долларов. Чтобы фанаты активнее делали пожертвования, взамен активисты предлагают автограф казахстанца Геннадия Головкина.

«Не отправляйте молитвы, отправляйте деньги. Молитвы не помогут оплатить счета. Тому, кто пожертвует 200 долларов, будет отправлен автограф GGG», — говорится в сообщении, тиражируемом в «Твиттере».

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