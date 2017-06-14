Латиноамериканский журналист: Впервые слышу так много слов от Головкина. Ему нужно трезво оценивать «Канело»
Комментатор и журналист Армандо Мендоза рассказал, почему чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцу Геннадию Головкину нужно быть осторожнее в высказываниях в преддверии боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.
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«Впервые слышу так много слов от Головкина. Тем временем, Альварес молчит и тренируется. Это должно насторожить многих поклонников GGG, ведь самоуверенность — никогда к успеху не приводила. Уверен на сто процентов, что “Канело” будет настроен как на последний бой. И тут никаких шуток или недооценок. Головкину нужно трезво оценивать своего следующего соперника. Иначе он рискует пойти по пути тех боксеров, которых он сам наказал за длинный язык», — отметил Мендоза.
Отметим, что обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз назвал смелым выпад Головкина, посмеявшегося над действиями Альвареса в бою с мексиканцем Хулио
Ранее Головкин в интервью boxingnews24.com рассказал, что увидел страх в глазах Альвареса на первой дуэли взглядов, состоявшейся после боя мексиканца с
Напомним, что бой между Головкиным состоится 16 сентября в
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