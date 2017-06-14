Экс-соперник Головкина просит WBO дать ему бой с Сондерсом

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«Все, о чем прошу, это справедливое решение. Надеюсь, WBO благословит меня боем с Сондерсом», — написал Монро в социальных сетях.

Ранее боксер заявил, что сомневается, что получит бой с Сондерсом, хоть и является следующим обязательным претендентом.

Напомним, сегодня стало известно, что Сондерс проведет бой в сентябре. Его соперник, который заменит арестованного Автандила Хурцидзе, скорее всего, будет выбран из ТОП-4 рейтинга Всемирной боксерской организации, в который входят Риота Мурата, Давид Лемье, Роб Брант и Вилли Монро-младший.

В мае 2015 года Монро-младший встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным в бою за титулы WBA (Super), IBO и WBC (Interim) и проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. При этом американец два раза побывал в нокдауне во втором раунде и один раз в шестом. Это поражение стало для него вторым в карьере. После этого Монро-младший одержал две победы над своими соотечественниками Джоном Томпсоном и Габриэлем Росадо.

Стоит отметить, что до звания абсолютного чемпиона мира Головкину не хватает только титула WBO, которым как раз владеет Сондерс. Стороны вели переговоры в 2016 и 2017 годах, но в обоих случаях не смогли прийти к согласию.