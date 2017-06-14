Билли Джо Сондерс следующий бой проведет в сентябре
Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс (24−0, 12 KO) свой следующий бой проведет в сентябре, сообщает boxingnewsresults.com.
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Соперник Сондерса, который заменит арестованного Автандила Хурцидзе, скорее всего, будет выбран из ТОП-4 рейтинга Всемирной боксерской организации, в который входят Риота Мурата, Давид Лемье, Роб Брант и Вилли
«Мы расстроены произошедшим, но Билли будет драться в сентябре, — сказал промоутер Сондерса Фрэнк Уоррен. — Билли должен был драться с обязательным претендентом, которым являлся Хурцидзе, но не знаю, что с тем теперь будет».
Напомним, сам Сондерс ранее заявил, что должен защитить свой титул WBO, так как хочет встречи с победителем боя Головкин — Альварес. 8 июля он должен был драться с Хурцидзе, но грузина арестовали в США.
До звания абсолютного чемпиона мира Головкину не хватает только титула WBO, которым владеет Сондерс. Стороны вели переговоры в 2016 и 2017, но в обоих случаях не смогли прийти к согласию.
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