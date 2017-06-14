Деонтей Уайлдер: Мне нравится Головкин. Еще год назад я бы не поставил на «Канело»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Мне нравится GGG. Мне нравится то, что он делает. Но мне так же нравится и «Канело». Думаю, я выберу его. Я бы, наверное, не сделал этого год назад. Мне все нравится в GGG, но я за «Канело», — цитирует Уайлдера boxingnews24.com.