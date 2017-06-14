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https://sport.mail.ru/news/boxing/30065510/
14 июня 2017, 10:11 | Бокс | Vesti.kz

Деонтей Уайлдер: Мне нравится Головкин. Еще год назад я бы не поставил на «Канело»

Непобежденный американский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, Деонтей Уайлдер назвал своего фаворита в предстоящем бою между чемпионом мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанским боксером Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−1, 34 КО).

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«Мне нравится GGG. Мне нравится то, что он делает. Но мне так же нравится и «Канело». Думаю, я выберу его. Я бы, наверное, не сделал этого год назад. Мне все нравится в GGG, но я за «Канело», — цитирует Уайлдера boxingnews24.com.

Напомним, Вечер бокса Головкин — «Канело» пройдет на 20-тысячной T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 16 сентября. Телеканал HBO покажет его через систему платных трансляций.

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