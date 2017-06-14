В контракте на второй бой Ковалева и Уорда нет пункта о реванше

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«Нет никаких обязательств по поводу матча-реванша. Люди могут принимать любые решения, которые они захотят, но на этот раз никаких обязательств нет», — сказала промоутер Ковалева Кэти Дува.