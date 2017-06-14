В контракте на второй бой Ковалева и Уорда нет пункта о реванше
В контракте на второй бой между российским боксером Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО) и американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО), в отличие от первого, нет пункта о реванше, сообщает boxingscene.com.
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Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в
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