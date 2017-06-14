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https://sport.mail.ru/news/boxing/30065316/
14 июня 2017, 10:10 | Бокс | Vesti.kz

В контракте на второй бой Ковалева и Уорда нет пункта о реванше

В контракте на второй бой между российским боксером Сергеем Ковалевым (30−1−1, 26 КО) и американцем Андре Уордом (31−0, 15 КО), в отличие от первого, нет пункта о реванше, сообщает boxingscene.com.

В контракте на второй бой между российским боксером Сергеем <span class=error>Ковалевым</span> (30−1−1 26 КО) и американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> (31−0 15 КО) в отличие от первого нет пункта о реванше сообщает boxingscene.com. Увеличить
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«Нет никаких обязательств по поводу матча-реванша. Люди могут принимать любые решения, которые они захотят, но на этот раз никаких обязательств нет», — сказала промоутер Ковалева Кэти Дува.

Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, которые американец отнял у российского боксера в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.
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Боксер Ковалев заявил, что не уважает команду Уорда и не хочет иметь с ней дел после боя

Боксер Ковалев заявил, что не уважает команду Уорда и не хочет иметь с ней дел после боя

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев перед боем-реваншем с американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) заявил, что не уважает команду противника за лживые высказывания и не собирается иметь с ней каких-либо дел после поединка в Лас-Вегасе. Слова россиянина приводит портал Boxingscene.
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