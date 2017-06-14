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https://sport.mail.ru/news/boxing/30065232/
14 июня 2017, 8:51 | Бокс | ТАСС

Боксер Ковалев заявил, что не уважает команду Уорда и не хочет иметь с ней дел после боя

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев перед боем-реваншем с американцем Андре Уордом за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) заявил, что не уважает команду противника за лживые высказывания и не собирается иметь с ней каких-либо дел после поединка в Лас-Вегасе. Слова россиянина приводит портал Boxingscene.

<em>МОСКВА 14 июня. /ТАСС/. </em>Российский боксер Сергей <span class=error>Ковалев</span> перед <nobr>боем-реваншем</nobr> с американцем <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) заявил что не уважает команду противника за лживые высказывания и не собирается иметь с ней <nobr>каких-либо</nobr> дел после поединка в <nobr>Лас-Вегасе.</nobr> Слова россиянина приводит портал Boxingscene. Увеличить
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Бой Уорд — Ковалев за чемпионские пояса по трем престижным версиям состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

«Когда я вижу лицо Уорда, я хочу ударить по нему. Я рад, что получил эту возможность 17 июня, ведь я не уважаю этого парня и всю его команду, которая постоянно говорит неправду. Его команда откровенно врет, когда говорит, что предоставила право на реванш ради всех любителей бокса. Это все было прописано в контракте, что он должен предоставить реванш или завершить карьеру. Я не собираюсь иметь никаких общих дел с ним и его командой после поединка в Лас-Вегасе, я также вижу, что никто уже не хочет работать с ними», — сказал Ковалев.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.
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