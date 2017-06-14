Боксер Ковалев заявил, что не уважает команду Уорда и не хочет иметь с ней дел после боя

Бой Уорд — Ковалев за чемпионские пояса по трем престижным версиям состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

«Когда я вижу лицо Уорда, я хочу ударить по нему. Я рад, что получил эту возможность 17 июня, ведь я не уважаю этого парня и всю его команду, которая постоянно говорит неправду. Его команда откровенно врет, когда говорит, что предоставила право на реванш ради всех любителей бокса. Это все было прописано в контракте, что он должен предоставить реванш или завершить карьеру. Я не собираюсь иметь никаких общих дел с ним и его командой после поединка в Лас-Вегасе, я также вижу, что никто уже не хочет работать с ними», — сказал Ковалев.

В ноябре 2016 года Ковалев проиграл Уорду по очкам единогласным решением судей и лишился титулов чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в весе до 79,38 кг. Это решение вызвало споры, по мнению ряда специалистов, Уорд победил лишь благодаря тому, что бой обслуживали американские судьи, а сам поединок проходил в США. На счету Ковалева 30 побед (26 — нокаутом), одно поражение и одна ничья, в послужном списке Уорда 31 победа (15 — нокаутом) и ни одного поражения.