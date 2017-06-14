Сергей Ковалёв опроверг информацию о получении гражданства США
Один из лучших профессиональных боксёров России, полутяжеловес Сергей Ковалёв (30−1−1, 26 КО) в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву, заявил, что не собирается получать гражданство США.
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Напомним, ранее появилась информация о том, что
«Это полная чушь! Сам был удивлён узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам», — сказал он.
Поединок Ковалёв — Уорд состоится 17 июня в
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