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https://sport.mail.ru/news/boxing/30064852/
14 июня 2017, 10:14 | Бокс | Чемпионат.com

Сергей Ковалёв опроверг информацию о получении гражданства США

Один из лучших профессиональных боксёров России, полутяжеловес Сергей Ковалёв (30−1−1, 26 КО) в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву, заявил, что не собирается получать гражданство США.

Один из лучших профессиональных боксёров России <span class=error>полутяжеловес</span> Сергей <span class=error>Ковалёв</span> (30−1−1 26 КО) в интервью корреспонденту Чемпионата Константину Устьянцеву заявил что не собирается получать гражданство США. Увеличить
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Напомним, ранее появилась информация о том, что экс-чемпион по версиям WBA, WBO и IBF перед реваншем с Андре Уордом готовится стать американским гражданином.

«Это полная чушь! Сам был удивлён узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам», — сказал он.

Поединок Ковалёв — Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе (США) и будет носить статус матча-реванша.
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