Сергей Ковалёв опроверг информацию о получении гражданства США

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Напомним, ранее появилась информация о том, что экс-чемпион по версиям WBA, WBO и IBF перед реваншем с Андре Уордом готовится стать американским гражданином.

«Это полная чушь! Сам был удивлён узнав об этом из прессы. Официально могу заявить, что гражданство США я не принимал, меньше верьте слухам», — сказал он.