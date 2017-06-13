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13 июня 2017, 21:03 | Бокс | Спорт-Экспресс

Андрей Шкаликов: Пусть Ковалев сам расскажет о своем американском гражданстве

Бывший боксер и промоутер Андрей Шкаликов не смог окончательно подтвердить переданную им в СМИ информацию относительно принятия американского гражданства бывшим чемпионом мира в весовой категории до 79,4 килограммов по версии WBA, WBO и IBF Сергеем Ковалевым.

Бывший боксер и промоутер Андрей <span class=error>Шкаликов</span> не смог окончательно подтвердить переданную им в СМИ информацию относительно принятия американского гражданства бывшим чемпионом мира в весовой категории до 794 килограммов по версии WBA WBO и IBF Сергеем <span class=error>Ковалевым</span>. Увеличить
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По словам Шкаликова, он предпочитает, чтобы Ковалев сам говорил на такую деликатную тему.

— После окончания моей боксерской карьеры я вернулся в Россию, — заявил Шкаликов. — У Сергея другая ситуация. У него есть имущество в Штатах, там у него родилась дочка и ему могли предложить грин-карту. О гражданстве лучше пусть Сергей скажет сам. Мы оба родились в поселке Горняк близ Копейска в Челябинской области и жили рядом. В прошлом июле в нашу деревню приехала американская съемочная группа. Сергей очень популярен в Штатах. (Евгений БЕЛОУСОВ).

17 июня в Лас-Вегасе Ковалеву предстоит провести матч-реванш против Андре Уорда. Напомним, в первом бою россиянин проиграл американцу по решению судей и потерял чемпионские титулы WBA, WBO и IBF.
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