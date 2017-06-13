Андрей Шкаликов: Пусть Ковалев сам расскажет о своем американском гражданстве
Бывший боксер и промоутер Андрей Шкаликов не смог окончательно подтвердить переданную им в СМИ информацию относительно принятия американского гражданства бывшим чемпионом мира в весовой категории до 79,4 килограммов по версии WBA, WBO и IBF Сергеем Ковалевым.
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По словам Шкаликова, он предпочитает, чтобы Ковалев сам говорил на такую деликатную тему.
— После окончания моей боксерской карьеры я вернулся в Россию, — заявил Шкаликов. — У Сергея другая ситуация. У него есть имущество в Штатах, там у него родилась дочка и ему могли предложить
17 июня в
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