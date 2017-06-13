Андрей Шкаликов: Пусть Ковалев сам расскажет о своем американском гражданстве

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По словам Шкаликова, он предпочитает, чтобы Ковалев сам говорил на такую деликатную тему.



— После окончания моей боксерской карьеры я вернулся в Россию, — заявил Шкаликов. — У Сергея другая ситуация. У него есть имущество в Штатах, там у него родилась дочка и ему могли предложить грин-карту. О гражданстве лучше пусть Сергей скажет сам. Мы оба родились в поселке Горняк близ Копейска в Челябинской области и жили рядом. В прошлом июле в нашу деревню приехала американская съемочная группа. Сергей очень популярен в Штатах. (Евгений БЕЛОУСОВ).