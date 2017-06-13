Менеджер Ковалева опроверг информацию о том, что боксер намерен получить гражданство США
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Информация о том, что российский боксер Сергей Ковалев намерен получить американское гражданство, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.
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Ранее промоутер Андрей Шкаликов сообщил «Газете.ru», что 34-летний Ковалев в ближайшее время станет гражданином США.
«Это неправда», — сказал Климас, отметив, что сейчас Ковалев полностью сконцентрирован на подготовке к бою с американцем Андре Уордом, который состоится 17 июня.
Ковалев, выступающий под флагом России, уже несколько лет живет и тренируется в США. На профессиональном ринге боксер провел 32 поединка — 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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