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https://sport.mail.ru/news/boxing/30063011/
13 июня 2017, 21:01 | Бокс | ТАСС

Менеджер Ковалева опроверг информацию о том, что боксер намерен получить гражданство США

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Информация о том, что российский боксер Сергей Ковалев намерен получить американское гражданство, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявил менеджер спортсмена Эгис Климас.

Ковалев выступающий под флагом России уже несколько лет живет и тренируется в США. Увеличить
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Ранее промоутер Андрей Шкаликов сообщил «Газете.ru», что 34-летний Ковалев в ближайшее время станет гражданином США.

«Это неправда», — сказал Климас, отметив, что сейчас Ковалев полностью сконцентрирован на подготовке к бою с американцем Андре Уордом, который состоится 17 июня.

Ковалев, выступающий под флагом России, уже несколько лет живет и тренируется в США. На профессиональном ринге боксер провел 32 поединка — 30 побед (26 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
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