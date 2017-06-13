Бой-реванш между Чудиновым и Гроувзом может пройти в конце 2017 года в России
МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/.
Бой-реванш между российским боксером Федором Чудиновым и англичанином Джорджем Гроувзом за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) может пройти в конце 2017 года в России. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев.
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«Идут переговоры по Чудинову. Мы хотим
Чудинов в конце мая в английском Шеффилде проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул «суперчемпиона» WBA в весовой категории до 76,2 кг.
В послужном списке Чудинова 14 побед (10 — нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 — нокаутом) и три поражения.
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