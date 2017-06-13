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https://sport.mail.ru/news/boxing/30062120/
13 июня 2017, 18:54 | Бокс | ТАСС

Бой-реванш между Чудиновым и Гроувзом может пройти в конце 2017 года в России

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой-реванш между российским боксером Федором Чудиновым и англичанином Джорджем Гроувзом за титул «суперчемпиона» мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) может пройти в конце 2017 года в России. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании «Патриот» Умар Кремлев.

Россиянин в конце мая в Шеффилде проиграл англичанину техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул суперчемпиона WBA в весовой категории до 762 кг. Увеличить
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«Идут переговоры по Чудинову. Мы хотим матч-реванш либо в конце года, либо в начале следующего. Федор Гроувзу челюсть сломал, и мы все-таки понимаем, что до этого боя Чудинов долго не боксировал. Конечно, есть смысл провести бой в России, там (в Англии — прим. ТАСС) подрались, теперь давайте здесь», — сказал Кремлев.

Чудинов в конце мая в английском Шеффилде проиграл Гроувзу техническим нокаутом в шестом раунде боя за титул «суперчемпиона» WBA в весовой категории до 76,2 кг.

В послужном списке Чудинова 14 побед (10 — нокаутом) и два поражения. В активе Гроувза 24 победы (19 — нокаутом) и три поражения.
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