Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США
Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF россиянин Сергей Ковалёв, который 17 июня в
Лас-Вегасе проведёт бой-реванш против американца Андре Уорда, в скором времени станет гражданином США.
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Об этом сообщил промоутер Андрей Шкаликов.
«Ковалёв очень популярен в США — возможно, даже больше, чем Уорд. Сергей готовится стать американским гражданином — официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалёвым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он
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