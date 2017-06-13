Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США

Об этом сообщил промоутер Андрей Шкаликов.



«Ковалёв очень популярен в США — возможно, даже больше, чем Уорд. Сергей готовится стать американским гражданином — официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалёвым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Английский же язык пока до конца не выучил. Однако живёт он там, купил дом, устроился и платит налоги в казну США», — сказал Шкаликов в интервью «Газете.Ru».