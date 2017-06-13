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https://sport.mail.ru/news/boxing/30062103/
13 июня 2017, 18:31 | Бокс | Чемпионат.com

Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США

Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF россиянин Сергей Ковалёв, который 17 июня в Лас-Вегасе проведёт бой-реванш против американца Андре Уорда, в скором времени станет гражданином США.

Бывший чемпион мира по боксу в весе до 794 кг по версиям WBA WBO и IBF россиянин Сергей <span class=error>Ковалёв</span> который 17 июня в <nobr>Лас-Вегасе</nobr> проведёт <nobr>бой-реванш</nobr> против американца <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уорда</span> в скором времени станет гражданином США. Увеличить
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Об этом сообщил промоутер Андрей Шкаликов.

«Ковалёв очень популярен в США — возможно, даже больше, чем Уорд. Сергей готовится стать американским гражданином — официальная процедура будет завершена буквально на днях. Я общался и с самим Ковалёвым, и с его тренером. Ему нравится Россия, он по-прежнему чувствует себя русским человеком. Английский же язык пока до конца не выучил. Однако живёт он там, купил дом, устроился и платит налоги в казну США», — сказал Шкаликов в интервью «Газете.Ru».
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