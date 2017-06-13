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https://sport.mail.ru/news/boxing/30062102/
13 июня 2017, 18:28 | Бокс | Sports.kz

Дэниэл Джейкобс: Хоть я и проиграл Головкину, но впечатлил фанатов и доказал себе, что могу быть великим

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) прокомментировал в интервью SiriusXM Radio свой последний бой, сообщает Sports.kz.

Американский боксер <span class=error>Дэниэл</span> Джейкобс (32−2 29 КО) прокомментировал в интервью SiriusXM Radio свой последний бой сообщает Sports.kz. Увеличить
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Напомним, 18 марта Джейкобс единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО).

«Джейкобс говорит, что хоть он и проиграл Головкину, но произвел впечатление на фанатов и доказал себе, что он может быть великим», — цитирует Дэниэла твиттер радиостанции.

Не исключено, что 16 сентября в Лас-Вегасе Джейкобс и Головкин вновь выйдут на один ринг — правда, уже в разных боях: Геннадия ждет поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), а Дэнни, скорее всего, выступит в андеркарде этого боя.

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