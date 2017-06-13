Дэниэл Джейкобс: Хоть я и проиграл Головкину, но впечатлил фанатов и доказал себе, что могу быть великим
Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32−2, 29 КО) прокомментировал в интервью SiriusXM Radio свой последний бой, сообщает Sports.kz.
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Напомним, 18 марта Джейкобс единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО).
«Джейкобс говорит, что хоть он и проиграл Головкину, но произвел впечатление на фанатов и доказал себе, что он может быть великим», — цитирует Дэниэла твиттер радиостанции.
Не исключено, что 16 сентября в
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