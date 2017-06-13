Дэниэл Джейкобс: Хоть я и проиграл Головкину, но впечатлил фанатов и доказал себе, что могу быть великим

Напомним, 18 марта Джейкобс единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО).



«Джейкобс говорит, что хоть он и проиграл Головкину, но произвел впечатление на фанатов и доказал себе, что он может быть великим», — цитирует Дэниэла твиттер радиостанции.



Не исключено, что 16 сентября в Лас-Вегасе Джейкобс и Головкин вновь выйдут на один ринг — правда, уже в разных боях: Геннадия ждет поединок с мексиканцем Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО), а Дэнни, скорее всего, выступит в андеркарде этого боя.