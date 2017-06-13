Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30061967/
13 июня 2017, 18:19 | Бокс | ТАСС

Сборная России по боксу должна завоевать пять золотых медалей на ЧЕ

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Перед сборной России по боксу поставлена задача завоевать пять золотых медалей и занять первое командное место на чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

На чемпионате Европы выступят в том числе олимпийский чемпион Евгений Тищенко и бронзовый призер Игр-2016 Виталий Дунайцев. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Прошел тренерский совет, была поставлена задача завоевать пять золотых медалей, а также занять первое место в командном зачете. Я думаю, что это вполне реально, все-таки у нас в команде есть боксеры с опытом выступления на Олимпийских играх. Сегодня вечером команда отправится в Харьков, безопасность нам гарантирована со стороны Международной ассоциации бокса и Европейской конфедерации бокса», — сказал Кремлев.

На чемпионате Европы выступят в том числе олимпийский чемпион Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и бронзовый призер Игр-2016 Виталий Дунайцев (64).

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 14 по 26 июня.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США

Шкаликов: Ковалёв на днях станет гражданином США

Бывший чемпион мира по боксу в весе до 79,4 кг по версиям WBA, WBO и IBF россиянин Сергей Ковалёв, который 17 июня в Лас-Вегасе проведёт бой-реванш против американца Андре Уорда, в скором времени станет гражданином США.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Шляхтин: IAAF может принять решение о допуске российских легкоатлетов в середине июня

Сорокин: безопасность на Кубке конфедераций будет организована на самом высоком уровне

Порядка 70% билетов продано на матчи Кубка конфедераций