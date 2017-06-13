Россиянин, бросивший вызов Головкину, считает себя лучшим в среднем весе

— Этот турнир пойдет мне на пользу, как пошел на пользу Андре Уорду турнир Super Six World Boxing Classic. Он выиграл его и стал большой звездой. Это же сделаю и я, — заявил Коробов.



Также Матвей уверен, что является лучшим боксером в двух дивизионах — в том числе, и в среднем весе, где четырьмя поясами (WBA (Super), WBC, IBF и IBO) владеет казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).



— Я знаю, что я лучший от 160 до 168 футов. Этот турнир лишь подтвердит это. Никто не хочет драться со мной! — добавил россиянин.



Напомним, в ноябре прошлого года Коробов бросил вызов Головкину, заявив, что GGG — единственный боксер, который соответствует его уровню.