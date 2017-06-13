Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30061212/
13 июня 2017, 17:34 | Бокс | Sports.kz

Россиянин, бросивший вызов Головкину, считает себя лучшим в среднем весе

Российский боксер Матвей Коробов (27−1, 14 КО) намерен принять участие во «Всемирной боксерской суперсерии» (World Boxing Super Series), сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Российский боксер Матвей Коробов (27−1 14 КО) намерен принять участие во Всемирной боксерской <span class=error>суперсерии</span> (World Boxing Super Series) сообщает Sports.kz со ссылкой на Boxingscene.com. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

 — Этот турнир пойдет мне на пользу, как пошел на пользу Андре Уорду турнир Super Six World Boxing Classic. Он выиграл его и стал большой звездой. Это же сделаю и я, — заявил Коробов.

Также Матвей уверен, что является лучшим боксером в двух дивизионах — в том числе, и в среднем весе, где четырьмя поясами (WBA (Super), WBC, IBF и IBO) владеет казахстанец Геннадий Головкин (37−0, 33 КО).

— Я знаю, что я лучший от 160 до 168 футов. Этот турнир лишь подтвердит это. Никто не хочет драться со мной! — добавил россиянин.

Напомним, в ноябре прошлого года Коробов бросил вызов Головкину, заявив, что GGG — единственный боксер, который соответствует его уровню.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Как Головкин морально готовит «Канело» к поражению

Головкин прокомментировал возможный реванш с «Канело»

Тренер спарринг-партнера Головкина назвал его «настоящим зверем»