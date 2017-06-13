Шерлок Ковалев и мориарти Уорд. Колонка Хрюнова
Известный промоутер — о главном бое года.
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СВОЯ КОЛОНКА
Владимир ХРЮНОВ.
В свое время были популярны виниловые пластинки — на них можно было переставить иголку, и мелодия играла с того места, которое тебе нравится. Примерно так должен себя повести Сергей Ковалев во время реванша с Андре Уордом. Ему нужно проанализировать первый бой и выбрать место, с которого начать второй. Вопрос в том, подготовил ли
Я бы советовал Сергею сильно измениться в ринге и удивить Уорда, показать ему немного другого Ковалева. Потянуть соперника на себя, не отдавая при этом центр — это то, как россиянин никогда не боксировал. Бокс по Ковалеву — идти вперед, крушить, разрушать, — а здесь, мне кажется, в
Предыдущий поединок получился трудным. До нокдауна Уорд был уязвим, и казалось, что Ковалев
На второй бой нужно смотреть другими глазами — это мой совет Ковалеву. Не нужно стараться убить Уорда, его нужно переиграть. Американец ведь и сам прежде переиграл многих хороших боксеров, причем многие были фаворитами… Сумеет ли Ковалев внести тактическое разнообразие в свой бокс? Я бы на его месте пробовал усилить именно тактическую подготовку.
Проигравший в этом бою потеряет очень многое. Не хотел бы думать о поражении Сергея, потому что я за него болею и желаю ему удачи. У него есть все, чтобы победить, если он и его тренер подготовили
Что меня смущает — так это трештокинг, несвойственный россиянину, в который Сергей был вовлечен перед этим боем. Оправдывает только то, что американцы пытаются продать большее количество платных трансляций. Сам бой даст ответ на вопрос, кто из соперников попадет во Всемирный зал боксерской славы.
Мне кажется, что продажи
Если Ковалев победит, чего мы ему и желаем, останется только ворваться в Канаду и побить Стивенсона. Больше делать в этом весе нечего. В крузервейте же ему не на кого смотреть, потому что боксера калибра Ковалева там нет, даже нет того, у кого карьера сложилась бы так, как у Сергея. Плюс нужно понимать, что задача заключается, в том числе, в том, чтобы удовлетворять интересы своего американского партнера, телеканала HBO. Не думаю, что они высмотрят
Как бы то ни было, сейчас нам предстоит действительно нервная и беспокойная суббота, нужно будет болеть и сосредоточиться на этом поединке. От всей души желаю Сергею победы. Думаю, что это будет большой успех для всего российского бокса.
Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер.
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