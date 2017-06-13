Шерлок Ковалев и мориарти Уорд. Колонка Хрюнова

СВОЯ КОЛОНКА

Владимир ХРЮНОВ.

В свое время были популярны виниловые пластинки — на них можно было переставить иголку, и мелодия играла с того места, которое тебе нравится. Примерно так должен себя повести Сергей Ковалев во время реванша с Андре Уордом. Ему нужно проанализировать первый бой и выбрать место, с которого начать второй. Вопрос в том, подготовил ли что-то Уорд в качестве домашней работы, и что покажет сам Ковалев, чтобы деклассировать соперника. Судейство наверняка останется на стороне Уорда, а на стороне Ковалева, наверное, должно быть хладнокровие.

Я бы советовал Сергею сильно измениться в ринге и удивить Уорда, показать ему немного другого Ковалева. Потянуть соперника на себя, не отдавая при этом центр — это то, как россиянин никогда не боксировал. Бокс по Ковалеву — идти вперед, крушить, разрушать, — а здесь, мне кажется, в какой-то момент надо подождать. Для победы Сергею нужно либо завершать поединок досрочно, либо построить его так, чтобы ни у кого не оставалось вопросов.

Предыдущий поединок получился трудным. До нокдауна Уорд был уязвим, и казалось, что Ковалев вот-вот закончит бой нокаутом. Но этот момент оказался той точкой, когда у Сергея стали появляться проблемы — американец изменил дистанцию и тайминг, стал непонятен для Ковалева. У Сергея перестали получаться слитные действия, а соперник принялся работать на контратаках.

На второй бой нужно смотреть другими глазами — это мой совет Ковалеву. Не нужно стараться убить Уорда, его нужно переиграть. Американец ведь и сам прежде переиграл многих хороших боксеров, причем многие были фаворитами… Сумеет ли Ковалев внести тактическое разнообразие в свой бокс? Я бы на его месте пробовал усилить именно тактическую подготовку.

Проигравший в этом бою потеряет очень многое. Не хотел бы думать о поражении Сергея, потому что я за него болею и желаю ему удачи. У него есть все, чтобы победить, если он и его тренер подготовили какие-то комбинации с ударами по корпусу, с ударами с тех углов, с которых не били до этого. Потому что бокс Ковалева легко читается американцами — им больно, но они научились его предсказывать. Нужно их удивить и разочаровать. Мне хочется надеяться, что Сергей и его тренерский штаб проделали такую работу.

Что меня смущает — так это трештокинг, несвойственный россиянину, в который Сергей был вовлечен перед этим боем. Оправдывает только то, что американцы пытаются продать большее количество платных трансляций. Сам бой даст ответ на вопрос, кто из соперников попадет во Всемирный зал боксерской славы.

Мне кажется, что продажи pay-per-view этого боя не будут впечатляющими. Окажется проблемой собрать даже такую же аудиторию, как в первом бою. С точки зрения гонорара, думаю, все урегулировано заранее, но при этом была ситуация, в которой оказались оба боксера — тяжело продаваемый бой плюс специфика веса. Нет ответа на вопрос, что делать победителю, с кем он должен будет встретиться на ринге. Кто тот молодой, красивый и сильный, кого предстоит побить? Не считая, конечно, Адониса Стивенсона, но я думаю, что он пределы Канады не покинет. Что еще делать, когда на кону все остальные пояса? Нужно будет сильно потрудиться, чтобы придумать дальнейший план. Такой бой, наверное, напоминает поединок Шерлока Холмса с профессором Мориарти: один исчезнет, а другой упадет в пропасть.

Если Ковалев победит, чего мы ему и желаем, останется только ворваться в Канаду и побить Стивенсона. Больше делать в этом весе нечего. В крузервейте же ему не на кого смотреть, потому что боксера калибра Ковалева там нет, даже нет того, у кого карьера сложилась бы так, как у Сергея. Плюс нужно понимать, что задача заключается, в том числе, в том, чтобы удовлетворять интересы своего американского партнера, телеканала HBO. Не думаю, что они высмотрят что-то интересное для Сергея в следующем весе. Но пока что все это разговоры в пользу бедных.

Как бы то ни было, сейчас нам предстоит действительно нервная и беспокойная суббота, нужно будет болеть и сосредоточиться на этом поединке. От всей души желаю Сергею победы. Думаю, что это будет большой успех для всего российского бокса.

Владимир ХРЮНОВ — известный российский промоутер.