Кличко-старший войдет в Международный зал боксерской славы
Вечный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Виталий Кличко уже на следующей ежегодной церемонии будет принят в Международный зал боксерской славы (International Boxing Hall of Fame), сообщает «24» со ссылкой на американского эксперта бокса, который вместе с членами Ассоциации боксерских писателей Америки ежегодно проводит отбор в члены IBHOF.
«И Виталий, и Владимир Кличко обязательно станут членами Международного зала боксерской славы. Виталию Кличко мы отправим приглашение уже на следующую ежегодную церемонию, которая пройдет в июне 2018 года. По правилам нашей организации, в Зал славы могут быть приняты только боксеры, которые завершили свою активную карьеру не менее, чем 5 лет назад. Виталий Кличко последний бой против Мануэля Чарра провел 8 сентября 2012 года. То есть, его включение в IBHOF на следующей церемонии будет не только логичным, но и правильным шагом с нашей стороны», — отметил собеседник.
Относительно Владимира Кличко, по словам эксперта, то его появление в Зале славы возможно в 2022 году, если украинец сейчас объявит о завершении своей боксерской карьеры.
«Если он проведет
Зал славы и музей бокса расположен в Канастоте,
Последняя церемония прошла в Канастоте 11 июня, очередными членами Международного зала боксерской славы стали легендарный Эвандер Холифилд, чемпион мира в трех весовых категориях мексиканец Марко Антони Баррера и Джонни Тапиа (посмертно), который также становился чемпионом мира в трех весовых категориях.
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