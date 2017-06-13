Усик: Следующий бой проведу 26 августа

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

По словам Усика, вопрос места проведения боя и соперника украинца пока остается открытым.

«Дата есть. Это будет 26 августа. Еще не определилась арена, но это будет на одном из украинских стадионов. Лично мое желание, чтобы бой прошел в Одессе. Лето, Одесса, класс. Я бы потом после боя пошел на пляжик с супругой», — отметил Усик.

Напомним, ранее сообщалось, что следующий бой Усика состоится в Одессе на стадионе «Черноморец», после чего Том Леффлер подтвердил эту информацию.

Также украинец выразил готовность поехать в Москву на бой против Мурата Гассиева или Дениса Лебедева, а также заверил, что через три года проведет бой против Энтони Джошуа.