Казахстанец Аманкул состязается за звание «Лучшего боксера полуфинала WSB» с обидчиком Ниязымбетова

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За «Астана Арланс» Аманкул в текущем сезоне провел два боя, и оба выиграл. WSB номинировала казахстанца за поединок с американцем Никитой Абабием, защищающим в состязании цвета клуба «Бритиш Лайнхартс». 19-летний казахстанец победил соперника по очкам и помог уверенно выиграть у соперников в первом полуфинальном матче состязания.

Конкурентами Абильхана являются кубинец Хулио Де Ла Крус («Куба Домадорес») и доминиканец Леонел Де Лос Сантос Нуньес («Коломбиа Хероикос»). 27-летний боксер с Острова свободы в WSB с 2013 года: в этом сезоне он выиграл три из четырех встреч, а в полуфинале выиграл досрочно у колумбийца Джейсона Камарга Гантива. Казахстанским болельщикам Ла Крус мог запомниться по финалу Олимпиады-2016, когда он победил по очкам Адильбека Ниязыбетова. Также дважды казахстанец проигрывал кубинцу в финалах мировых первенств.

22-летний доминиканец Де Лос Сантос не такой титулованный, как Де Ла Крус, но в турнире WSB этого года выиграл два из трех боев. В первом матче полуфинальной дуэли с кубинцами Леонел взял реванш у Хавьера Ибаньеса, и помог одноклубникам выиграть встречу у двукратных чемпионов состязания — 3:2. Правда, в ответной встрече, где участвовал Де Ла Крус, боксеры «Куба Домадорес» взяли убедительный реванш (5:0) и прошли дальше.

Напомним, 19-летний казахстанский боксер Абильхан Аманкул с командой «Астана Арланс» вышел в финал седьмого сезона Всемирной серии бокса. Соперником двукратного чемпиона состязания в финале WSB будет другой титулованный участник — команда «Куба Домадорес».