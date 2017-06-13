Дебютант ММА уверен, что «Канело» легко побьет Головкина

— На протяжении многих лет я говорил, что «Канело» побьет Головкина. Я уверен в этом. GGG — лучший соперник для него, он идеально подходит под стиль «Канело». Думаю, это будет легкой работой для него. Хотя наверняка многие люди посчитают меня сумасшедшим, — сказал Пико.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом этого боя букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,69.