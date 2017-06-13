Дебютант ММА уверен, что «Канело» легко побьет Головкина
Американец Аарон Пико, готовящийся дебютировать в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, в интервью K.O. Artist Sports поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— На протяжении многих лет я говорил, что «Канело» побьет Головкина. Я уверен в этом. GGG — лучший соперник для него, он идеально подходит под стиль «Канело». Думаю, это будет легкой работой для него. Хотя наверняка многие люди посчитают меня сумасшедшим, — сказал Пико.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в
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