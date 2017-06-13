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https://sport.mail.ru/news/boxing/30056434/
13 июня 2017, 11:38 | Бокс | Sports.kz

Дебютант ММА уверен, что «Канело» легко побьет Головкина

Американец Аарон Пико, готовящийся дебютировать в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, в интервью K.O. Artist Sports поделился мнением о бое Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Американец <span class=error>Аарон</span> <span class=error>Пико</span> готовящийся дебютировать в смешанных единоборствах на профессиональном уровне в интервью K.O. Artist Sports поделился мнением о бое Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) и <span class=error>Сауля</span> Альвареса (49−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— На протяжении многих лет я говорил, что «Канело» побьет Головкина. Я уверен в этом. GGG — лучший соперник для него, он идеально подходит под стиль «Канело». Думаю, это будет легкой работой для него. Хотя наверняка многие люди посчитают меня сумасшедшим, — сказал Пико.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября на «T-Mobile Arena» в Лас-Вегасе. Фаворитом этого боя букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,69.

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