Что должен пройти Евгений Тищенко перед «реваншем» с Василием Левитом?

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Одним из участников европейского турнира станет тяжеловес Евгений Тищенко. 25-летний российский боксер, признанный победителем в финальном поединке Олимпиады-2016 с казахстанцем Василием Левитом, является действующим чемпионом первенства Европы.

По мнению главного тренера сборной Казахстана Мырзагали Айтжанова, боксеры могут встретиться вновь на одной из стадий мирового турнира. Стоит отметить, что чемпионат мира по боксу пройдет в августе в Гамбурге.

Для возможности повторения поединка Левит-Тищенко перед российским боксером стоит несложная задача — войти в восьмерку сильнейших весовой категории до 91 килограмма на турнире в Харькове. Соревновательная часть континентального турнира стартует 16 июня.

Что касается казахстанца Левита, то он уже квалифицировался на мировой турнир, став на чемпионате Азии в Ташкенте трехкратным победителем первенств континента. Дважды Василий пробовал свои силы на ЧМ: в 2009 году он завершил борьбу в 1/16 финала, а через два года дошел до четвертьфинала.

Тищенко успешнее на мировых турнирах: у него «золото» в 2015 году и «серебро» — в 2013. Отметим, что Евгений был медалистом всех «взрослых» состязаний, в которых участвовал. Помимо медалей ЧЕ и ЧМ, Тищенко дважды выиграл первенство страны, а также становился бронзовым призером ЧР.

Напомним, что поединок казахстанца Василий Левита и Евгения Тищенко из России стал одним из главных событий боксерского турнира Олимпиады-2016. Судейская бригада отдала победу по очкам российскому боксеру, чем вызвала волну критики — большинство в боксерском мире уверены в выигрыше казахстанца.