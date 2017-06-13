Соперница за титул WBC International: Фируза Шарипова мне по зубам

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— 6 июля в Магнитогорске Вы будете оспаривать титул WBC International с Фирузой Шариповой. Что для Вас значит этот поединок?

— Я ставлю перед собой самые высокие цели и иду к титулу чемпионки мира. Поэтому бой с Фирузой Шариповой для меня очередная ступень на пути к вершине.

— Что можете рассказать о сопернице?

— Я посмотрела ее бои и считаю, что она мне по зубам. Какие-то технические особенности я учитывать не буду, так как предпочитаю не отталкиваться от соперницы, а работать в своем стиле и делать то, что умею. Буду навязывать свой бой. Много говорить не буду — ринг покажет, кто на самом деле сильнее.

— Как и где проходите подготовку? На что делаете акценты?

— В данный момент у меня идет этап общефизической подготовки, который я прохожу на базе в Огниково в Подмосковье со сборной России по кикбоксингу. Работаем над выносливостью, чтобы подойти к поединку в оптимальной форме. Ближе к бою уже начнется специальная работа — спарринги и работа на лапах, которую я буду проходить в Абхазии, в горах. Я очень рада, что бой будет проходить в России.