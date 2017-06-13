Соперница за титул WBC International: Фируза Шарипова мне по зубам
Непобежденный
боксер-профи Юлия Куценко из России в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказала о своей предстоящей встрече с казахстанкой Фирузой Шариповой за титул WBC International, которая состоится 6 июля в Магнитогорске.
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— 6 июля в Магнитогорске Вы будете оспаривать титул WBC International с Фирузой Шариповой. Что для Вас значит этот поединок?
— Я ставлю перед собой самые высокие цели и иду к титулу чемпионки мира. Поэтому бой с Фирузой Шариповой для меня очередная ступень на пути к вершине.
— Что можете рассказать о сопернице?
— Я посмотрела ее бои и считаю, что она мне по зубам.
— Как и где проходите подготовку? На что делаете акценты?
— В данный момент у меня идет этап общефизической подготовки, который я прохожу на базе в Огниково в Подмосковье со сборной России по кикбоксингу. Работаем над выносливостью, чтобы подойти к поединку в оптимальной форме. Ближе к бою уже начнется специальная работа — спарринги и работа на лапах, которую я буду проходить в Абхазии, в горах. Я очень рада, что бой будет проходить в России.
Напомним, ранее Фируза Шарипова бросила вызов непобежденной чемпионке мира по версии IBO Светлане Кулаковой из России. А на 30 августа у казахстанки уже запланирован бой за полновесный титул чемпионки мира по версии WBC в Астане. Об этом рассказал президент Федерации
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