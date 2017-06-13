Поединок Мейвезер vs МакГрегор анонсирован на 26 августа
Ожидаемый многими поклонниками ММА и профессионального бокса поединок между американцем Флойдом Мейвезером против ирландца Конора МакГрегора может состоятся 26 августа.
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Наиболее вероятным местом для проведения боя, может стать арена «MGM Grand» в
Сообщается, что компания Флойда Mayweather Promotions зарезервировала данную арену на 25 августа, день взвешивания и 26 августа — день поединка. Отметим, что 12 своих последних поединков Мейвезер провел именно на арене «MGM Grand».
Источник: allfight.ru.
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