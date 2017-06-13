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https://sport.mail.ru/news/boxing/30055278/
13 июня 2017, 10:15 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Поединок Мейвезер vs МакГрегор анонсирован на 26 августа

Ожидаемый многими поклонниками ММА и профессионального бокса поединок между американцем Флойдом Мейвезером против ирландца Конора МакГрегора может состоятся 26 августа.

Ожидаемый многими поклонниками <span class=error>ММА</span> и профессионального бокса поединок между американцем <span class=error>Флойдом</span> Мейвезером против ирландца <span class=error>Конора</span> МакГрегора может состоятся 26 августа. Увеличить
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Наиболее вероятным местом для проведения боя, может стать арена «MGM Grand» в Лас-Вегасе, штат Невада.

Сообщается, что компания Флойда Mayweather Promotions зарезервировала данную арену на 25 августа, день взвешивания и 26 августа — день поединка. Отметим, что 12 своих последних поединков Мейвезер провел именно на арене «MGM Grand».

Источник: allfight.ru.
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