Почему Шарипова выиграет титул WBC International

Впрочем, статус непобежденной едва ли делает 28-летнюю россиянку фаворитом этого боя. Дело в том, что из соперниц по восьми ее предыдущим боям лишь одна побеждала на профи-ринге — Татьяна Макарова (1−0−1, 0 КО). Примечательно, что именно с ней Куценко и не сумела справиться, «расписав» ничью. Вся остальная оппозиция Юлии до сих пор имеет «ноль» в графе «победы».



Более того, Куценко дважды встречалась с Ольгой Забавиной, имеющей удручающую статистику — 0−7 (пять поражений нокаутом). Да, Шарипова также дралась с ней, однако победы нокаутом в третьем раунде ей хватило, чтобы ставить перед собой более высокие цели. Отметим, что в одном из двух поединков Куценко не удалось нокаутировать Забавину — она одержала победу лишь решением судей.

Об амбициях Фирузы на профи-ринге говорит и тот факт, что неделю назад она бросила вызов непобежденной чемпионке в первом полусреднем весе по версии IBO Светлане Кулаковой (11−0−1, 1 КО). Ответа не последовало.



Также ранее стало известно, что в ближайших планах у Шариповой — бой за полноценный пояс WBC во втором полулегком весе, которым владеет финка Ева Вальстрем (20−0−1, 3 КО). Поединок состоится 30 августа в Астане.