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https://sport.mail.ru/news/boxing/30055255/
13 июня 2017, 10:06 | Бокс | Sports.kz

Почему Шарипова выиграет титул WBC International

6 июля в Магнитогорске казахстанская боксерша Фируза Шарипова (5−1, 3 КО) сразится за вакантный титул WBC International во втором полулегком весе с россиянкой Юлией Куценко (7−0−1, 3 КО), сообщает Sports.kz.

6 июля в Магнитогорске казахстанская <span class=error>боксерша</span> <span class=error>Фируза</span> <span class=error>Шарипова</span> (5−1 3 КО) сразится за вакантный титул WBC International во втором полулегком весе с россиянкой Юлией <span class=error>Куценко</span> (7−0−1 3 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Впрочем, статус непобежденной едва ли делает 28-летнюю россиянку фаворитом этого боя. Дело в том, что из соперниц по восьми ее предыдущим боям лишь одна побеждала на профи-ринге — Татьяна Макарова (1−0−1, 0 КО). Примечательно, что именно с ней Куценко и не сумела справиться, «расписав» ничью. Вся остальная оппозиция Юлии до сих пор имеет «ноль» в графе «победы».

Более того, Куценко дважды встречалась с Ольгой Забавиной, имеющей удручающую статистику — 0−7 (пять поражений нокаутом). Да, Шарипова также дралась с ней, однако победы нокаутом в третьем раунде ей хватило, чтобы ставить перед собой более высокие цели. Отметим, что в одном из двух поединков Куценко не удалось нокаутировать Забавину — она одержала победу лишь решением судей.

Об амбициях Фирузы на профи-ринге говорит и тот факт, что неделю назад она бросила вызов непобежденной чемпионке в первом полусреднем весе по версии IBO Светлане Кулаковой (11−0−1, 1 КО). Ответа не последовало.

Также ранее стало известно, что в ближайших планах у Шариповой — бой за полноценный пояс WBC во втором полулегком весе, которым владеет финка Ева Вальстрем (20−0−1, 3 КО). Поединок состоится 30 августа в Астане.

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