Почему Шарипова выиграет титул WBC International
6 июля в Магнитогорске казахстанская боксерша Фируза Шарипова (5−1, 3 КО) сразится за вакантный титул WBC International во втором полулегком весе с россиянкой Юлией Куценко (7−0−1, 3 КО), сообщает Sports.kz.
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Впрочем, статус непобежденной едва ли делает 28-летнюю россиянку фаворитом этого боя. Дело в том, что из соперниц по восьми ее предыдущим боям лишь одна побеждала на
Более того, Куценко дважды встречалась с Ольгой Забавиной, имеющей удручающую статистику — 0−7 (пять поражений нокаутом). Да, Шарипова также дралась с ней, однако победы нокаутом в третьем раунде ей хватило, чтобы ставить перед собой более высокие цели. Отметим, что в одном из двух поединков Куценко не удалось нокаутировать Забавину — она одержала победу лишь решением судей.
Об амбициях Фирузы на
Также ранее стало известно, что в ближайших планах у Шариповой — бой за полноценный пояс WBC во втором полулегком весе, которым владеет финка Ева Вальстрем (20−0−1, 3 КО). Поединок состоится 30 августа в Астане.
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