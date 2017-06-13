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13 июня 2017, 9:57 | Бокс | Vesti.kz

Журналист Forbes: Если бой Мейвезер — МакГрегор будет в августе, то «Канело» — Головкин смогут вымыть неприятный вкус из наших уст

Журналист Forbes Джош Кацовиц объяснил, почему будет хорошо, если бой американского боксера Флойда Мейвезера-младшего с ирландским бойцом UFC Конором МакГрегором пройдет до поединка казахстанца Геннадия Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Если бой Мейвезер — МакГрегор будет в августе, по крайней мере, “Канело” — Головкин будет в следующем месяце, чтобы вымыть неприятный вкус из наших уст», — написал Джош Кацовиц.

Напомним, что сегодня, 13 июня, стало известно о том, что промоутерская компания Флойда Мейвезера-младшего на 26 августа этого года забронировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе.

Ожидается, что на этой арене может пройти боксерский поединок между чемпионом UFC в легкой весовой категории ирландцем Конором МакГрегором и звездой мирового бокса американцем Флойдом Мейвезером-младшим.

Стоит отметить, что 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоится бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV) в США.
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