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«Если бой Мейвезер — МакГрегор будет в августе, по крайней мере, “Канело” — Головкин будет в следующем месяце, чтобы вымыть неприятный вкус из наших уст», — написал Джош Кацовиц.

Напомним, что сегодня, 13 июня, стало известно о том, что промоутерская компания Флойда Мейвезера-младшего на 26 августа этого года забронировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе.

Ожидается, что на этой арене может пройти боксерский поединок между чемпионом UFC в легкой весовой категории ирландцем Конором МакГрегором и звездой мирового бокса американцем Флойдом Мейвезером-младшим.