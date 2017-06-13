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https://sport.mail.ru/news/boxing/30055083/
13 июня 2017, 12:37 | Бокс | Чемпионат.com

Тренер Макгрегора хочет, чтобы бой с Мейвезером проходил в весе 152 фунта

Тренер Конора Макгрегора Джон Кавана хочет, чтобы поединок между его подопечным и Флойдом Мейвезером-младшим прошёл в оговорённом контрактом весе 152 фунта.

На данный момент продолжаются переговоры об организации поединка между этими спортсменами по правилам бокса, и ранее стало известно, что компания зарезервировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе на 26 августа.

Весовая категория — один из важных вопросов в переговорах о поединке. Макгегор выступал в UFC в лёгком весе (до 155 фунтов), в то время как Мейвезер провёл в боксе почти 10 лет во втором полусреднем весе (147 фунтов).

«Это ещё один момент, который обсуждается. Я знаю, что Мейвезер дрался с Саулем Альваресом в весе 152 фунта. Так что он дрался в этом лимите. Посмотрим, какие условия он примет. Я могу сказать, что Конор сделает любой вес», — цитирует Кавану ESPN.
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