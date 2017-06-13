Тренер Макгрегора хочет, чтобы бой с Мейвезером проходил в весе 152 фунта

На данный момент продолжаются переговоры об организации поединка между этими спортсменами по правилам бокса, и ранее стало известно, что компания зарезервировала арену MGM Grand в Лас-Вегасе на 26 августа.



Весовая категория — один из важных вопросов в переговорах о поединке. Макгегор выступал в UFC в лёгком весе (до 155 фунтов), в то время как Мейвезер провёл в боксе почти 10 лет во втором полусреднем весе (147 фунтов).



«Это ещё один момент, который обсуждается. Я знаю, что Мейвезер дрался с Саулем Альваресом в весе 152 фунта. Так что он дрался в этом лимите. Посмотрим, какие условия он примет. Я могу сказать, что Конор сделает любой вес», — цитирует Кавану ESPN.