Стало известно, какая арена в Лас-Вегасе забронирована промоутерской компанией Мейвезера на 26 августа
Стало известно, какая арена в
Лас-Вегасе забронирована промоутерской компанией Флойда Мейвезера-младшего на 26 августа этого года.
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Как сообщает Аllboxing.ru, на это число забронирована арена MGM Grand. Эта информация подтверждается и на официальном сайте MGM Grand.
Ожидается, что на этой арене может пройти боксерский поединок между чемпионом UFC в легкой весовой категории ирландцем Конором МакГрегором и звездой мирового бокса американцем Флойдом
Стоит отметить, что в середине мая президент UFC Дана Уайт заявил, что МакГрегор подписал свою часть контракта на бой с Мейвезером и теперь идет работа со стороной американского боксера. Ранее в СМИ сообщалось, что МакГрегор и Мейвезер, объявивший о завершении карьеры осенью 2015 года, близки к подписанию контракта на проведение боя по правилам бокса. Однако позднее 40-летний американец попросил журналистов не спрашивать его о возможном возвращении на ринг, заявив, что не собирается этого делать.
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