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https://sport.mail.ru/news/boxing/30053869/
13 июня 2017, 9:12 | Бокс | Vesti.kz

Экс-соперник Головкина выразил готовность выйти на ринг против Сондерса

Американский боксер Вилли Монро-младший заявил о том, что хочет провести бой против чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

До звания абсолютного чемпиона мира GGG не хватает только титула WBO который принадлежит британцу. Увеличить
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«Я хочу драться с Сондерсом. Я следующий обязательный претендент, но из-за отсутствия адекватного представительства, сомневаюсь, что получу этот бой», — написал Монро-младший.

Напомним, что в мае 2015 года Монро-младший встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным в бою за титулы WBA (Super), IBO и WBC (Interim) и проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. При этом американец два раза побывал в нокдауне во втором и один раз в шестом раундах. Это поражение стало для него вторым в карьере. После этого Монро-младший одержал две победы над своими соотечественниками Джоном Томпсоном и Габриэлем Росадо.

Стоит отметить, что до звания абсолютного чемпиона мира Головкину не хватает только титула WBO, которым как раз владеет Сондерс. Стороны вели переговоры в 2016 и 2017, но в обоих случаях не смогли прийти к согласию.
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