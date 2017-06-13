Экс-соперник Головкина выразил готовность выйти на ринг против Сондерса
Американский боксер Вилли
Монро-младший заявил о том, что хочет провести бой против чемпиона мира по версии WBO в среднем весе британца Билли Джо Сондерса, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я хочу драться с Сондерсом. Я следующий обязательный претендент, но
Напомним, что в мае 2015 года
Стоит отметить, что до звания абсолютного чемпиона мира Головкину не хватает только титула WBO, которым как раз владеет Сондерс. Стороны вели переговоры в 2016 и 2017, но в обоих случаях не смогли прийти к согласию.
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