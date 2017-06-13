Экс-соперник Головкина выразил готовность выйти на ринг против Сондерса

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«Я хочу драться с Сондерсом. Я следующий обязательный претендент, но из-за отсутствия адекватного представительства, сомневаюсь, что получу этот бой», — написал Монро-младший.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">I would love to fight <a href="https://twitter.com/bjsaunders_">@bjsaunders_</a> i am next mandatory but with the lack of adequate representation I doubt I'll get it <a href="https://twitter.com/hashtag/Keepthefaith?src=hash">#Keepthefaith</a></p>— Willie Monroe jr (@WILLIEMONROEJR) <a href="https://twitter.com/WILLIEMONROEJR/status/874466949434048512">13 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Напомним, что в мае 2015 года Монро-младший встречался с казахстанцем Геннадием Головкиным в бою за титулы WBA (Super), IBO и WBC (Interim) и проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. При этом американец два раза побывал в нокдауне во втором и один раз в шестом раундах. Это поражение стало для него вторым в карьере. После этого Монро-младший одержал две победы над своими соотечественниками Джоном Томпсоном и Габриэлем Росадо.

Стоит отметить, что до звания абсолютного чемпиона мира Головкину не хватает только титула WBO, которым как раз владеет Сондерс. Стороны вели переговоры в 2016 и 2017, но в обоих случаях не смогли прийти к согласию.