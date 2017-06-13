Американского боксера ввели в кому после тяжелого нокаута
25-летний американский боксер Даниэль Франко проиграл нокаутом 30-летнему Хосе Харо и в результате удара получил кровоизлияние в мозг, сообщает «Евроспорт».
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Видимо, что-то случилось...
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Как сообщает Fightnews, бойца экстренно доставили в больницу, где провели операцию, чтобы остановить дальнейшее кровоизлияние, но ситуация продолжала ухудшаться, и бойца ввели в состояние искусственной комы.
Франко находится в критическом состоянии. Его менеджер Рэй Чаппаро сообщил, что в течение двух следующих суток станет ясно, сможет ли боксер восстановиться от
Как пишет издание, фанаты собрали и направили на лечение Франко около 13 тысяч долларов, чтобы оплатить операцию и будущие расходы по восстановлению.
Стоит отметить, что на профессиональном ринге Даниэль Франко выступает с 2010 года. За это время он провел 21 бой, одержал 16 побед (11 нокаутом), потерпел два поражения, еще три боя завершились вничью.
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