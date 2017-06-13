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https://sport.mail.ru/news/boxing/30053700/
13 июня 2017, 9:05 | Бокс | Vesti.kz

Американского боксера ввели в кому после тяжелого нокаута

25-летний американский боксер Даниэль Франко проиграл нокаутом 30-летнему Хосе Харо и в результате удара получил кровоизлияние в мозг, сообщает «Евроспорт».

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Как сообщает Fightnews, бойца экстренно доставили в больницу, где провели операцию, чтобы остановить дальнейшее кровоизлияние, но ситуация продолжала ухудшаться, и бойца ввели в состояние искусственной комы.

Франко находится в критическом состоянии. Его менеджер Рэй Чаппаро сообщил, что в течение двух следующих суток станет ясно, сможет ли боксер восстановиться от черепно-мозговой травмы.

Как пишет издание, фанаты собрали и направили на лечение Франко около 13 тысяч долларов, чтобы оплатить операцию и будущие расходы по восстановлению.

Стоит отметить, что на профессиональном ринге Даниэль Франко выступает с 2010 года. За это время он провел 21 бой, одержал 16 побед (11 нокаутом), потерпел два поражения, еще три боя завершились вничью.
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Американский боксёр Даниэль Франко (16−2−3, 11 КО), выступающий в категории полулёгкого веса, находится в критическом состоянии после поражения нокаутом в поединке, состоявшемся 10 июня в Слоане (штат Айова, США).
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