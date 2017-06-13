Американского боксера ввели в кому после тяжелого нокаута

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Как сообщает Fightnews, бойца экстренно доставили в больницу, где провели операцию, чтобы остановить дальнейшее кровоизлияние, но ситуация продолжала ухудшаться, и бойца ввели в состояние искусственной комы.

Франко находится в критическом состоянии. Его менеджер Рэй Чаппаро сообщил, что в течение двух следующих суток станет ясно, сможет ли боксер восстановиться от черепно-мозговой травмы.

Как пишет издание, фанаты собрали и направили на лечение Франко около 13 тысяч долларов, чтобы оплатить операцию и будущие расходы по восстановлению.

Стоит отметить, что на профессиональном ринге Даниэль Франко выступает с 2010 года. За это время он провел 21 бой, одержал 16 побед (11 нокаутом), потерпел два поражения, еще три боя завершились вничью.