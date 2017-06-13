Тренер Ковалева: Я сказал Сергею, если Уорд будет драться на ближней дистанции, чтобы он сломал ему ребра
Тренер российского боксера Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон заявил о том, что они готовы к тому, чтобы нейтрализовать американца Андре Уорда на ближней дистанции, сообщает Аllboxing.ru.
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«Я сказал Сергею: «Если Уорд хочет драться на ближней дистанции, то с учетом твоего удара постарайся сломать ему ребра, и потом посмотрим, захочет ли он стоять на ближней и принимать на себя этот ущерб», — заявил Джексон. — Он не панчер. Захочет ли он оставаться на этой дистанции и размениваться? Сильно сомневаюсь.
Они могут пытаться говорить все что угодно, чтобы дестабилизировать Сергея. Но я сказал Сергею, чтобы он забыл обо всем, когда прозвучит гонг, и показал все самое лучшее, как он это сделал в первой половине первого боя".
Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в
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