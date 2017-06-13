Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/30053386/
13 июня 2017, 9:02 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Ковалева: Я сказал Сергею, если Уорд будет драться на ближней дистанции, чтобы он сломал ему ребра

Тренер российского боксера Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон заявил о том, что они готовы к тому, чтобы нейтрализовать американца Андре Уорда на ближней дистанции, сообщает Аllboxing.ru.

Поединок состоится 17 июня. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я сказал Сергею: «Если Уорд хочет драться на ближней дистанции, то с учетом твоего удара постарайся сломать ему ребра, и потом посмотрим, захочет ли он стоять на ближней и принимать на себя этот ущерб», — заявил Джексон. — Он не панчер. Захочет ли он оставаться на этой дистанции и размениваться? Сильно сомневаюсь.

Они могут пытаться говорить все что угодно, чтобы дестабилизировать Сергея. Но я сказал Сергею, чтобы он забыл обо всем, когда прозвучит гонг, и показал все самое лучшее, как он это сделал в первой половине первого боя".

Напомним, что реванш Ковалева и Уорда состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США). На кону поединка будут стоять титулы IBF/WBA/WBO в полутяжелом весе, которые американец отнял у российского боксера в их первом противостоянии в ноябре прошлого года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Стало известно, какая арена в Лас-Вегасе забронирована промоутерской компанией Мейвезера на 26 августа

Экс-соперник Головкина выразил готовность выйти на ринг против Сондерса

Американского боксера ввели в кому после тяжелого нокаута