Как Головкин морально готовит «Канело» к поражению
Сайт Givemesport.com отметил очевидное превосходство Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) над своим следующим соперником Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) в психологическом аспекте, сообщает Sports.kz.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Очевидно, что “Канело” взволнован и раздражен тем, что ему придется делить “пространство” с Головкиным. Геннадий полностью уверен в себе, и его комментарий в адрес Альвареса: “Расслабься, это жизнь!” лишь подтверждает это. Всё это звучит так, будто он мысленно готовит мексиканца к поражению, которое непременно должно произойти. Головкин выглядит холодным, спокойным и собранным. Посмотрим, кто победит в “играх разума” в сентябре», — пишет издание.
Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,69.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter