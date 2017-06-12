Как Головкин морально готовит «Канело» к поражению

«Очевидно, что “Канело” взволнован и раздражен тем, что ему придется делить “пространство” с Головкиным. Геннадий полностью уверен в себе, и его комментарий в адрес Альвареса: “Расслабься, это жизнь!” лишь подтверждает это. Всё это звучит так, будто он мысленно готовит мексиканца к поражению, которое непременно должно произойти. Головкин выглядит холодным, спокойным и собранным. Посмотрим, кто победит в “играх разума” в сентябре», — пишет издание.



Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,69.