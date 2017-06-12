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https://sport.mail.ru/news/boxing/30052396/
12 июня 2017, 23:17 | Бокс | Sports.kz

Как Головкин морально готовит «Канело» к поражению

Сайт Givemesport.com отметил очевидное превосходство Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) над своим следующим соперником Саулем Альваресом (49−1−1, 34 КО) в психологическом аспекте, сообщает Sports.kz.

Сайт Givemesport.com отметил очевидное превосходство Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) над своим следующим соперником <span class=error>Саулем</span> Альваресом (49−1−1 34 КО) в психологическом аспекте сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Очевидно, что “Канело” взволнован и раздражен тем, что ему придется делить “пространство” с Головкиным. Геннадий полностью уверен в себе, и его комментарий в адрес Альвареса: “Расслабься, это жизнь!” лишь подтверждает это. Всё это звучит так, будто он мысленно готовит мексиканца к поражению, которое непременно должно произойти. Головкин выглядит холодным, спокойным и собранным. Посмотрим, кто победит в “играх разума” в сентябре», — пишет издание.

Бой Головкин — Альварес состоится 16 сентября. Фаворитом букмекерская контора 1XBET считает казахстанского боксера: коэффициент на его победу — 1,69.

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